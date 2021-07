Toman trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo el Palacio de Gobierno

Trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo afiliados a la sección 28 del Suspeg iniciaron la toma del palacio municipal para exigir al alcalde Antonio Gaspar Beltrán que pague más de 12 millones de pesos que les adeuda por prestaciones que no les ha cubierto.

El trabajador Salomón Cruz expresó que los más de 12 millones de pesos que el presidente municipal “ha robado” a los trabajadores pertenecen al pago de prestaciones como el bono del día del padre, nueve despensas, pagos al plan de previsión social y la devolución del Impuesto Sobre la Renta que se le aplicó de manera ilegal al aguinaldo del año 2020. Local Bloquean pescadores la costera en demanda de apoyos

Explicó que el Antonio Gaspar ofreció que 15 días después de pagar el aguinaldo devolvería lo descontado por aplicarles el ISR, pero no lo hizo y hasta el momento debe al menos 5 mil 700 pesos a cada trabajador.

“Nosotros estamos iniciando este día un movimiento porque Antonio Gaspar no tiene derecho a sólo decir que no hay dinero para pagar a los trabajadores cuando sabemos que para quienes somos de base el recurso viene etiquetado y no puede utilizarlo para nada diferente”

Recalcó que Antonio Gaspar “es un ratero”, porque se ha robado los recursos que corresponden al salario y prestaciones de los trabajadores, “Mucho se criticó que el anterior gobierno que encabezó Marco Antonio Leyva había sido el peor de la historia reciente, pero Gaspar se voló la barda y ni siquiera los salarios ha garantizado”.

En la sección 28 del Suspeg se tiene 725 trabajadores agremiados y además de los salarios y prestaciones que suman entre 12 y 15 millones en adeudos, el edil dejará una deuda superior a los 100 millones de pesos con el Issspeg al que no le ha reportado cuotas obrero patronal en toda su administración.

Los manifestantes tomaron el palacio municipal y advirtieron que se mantendrán movilizados por el tiempo que sea necesario es decir que el palacio municipal estará cerrado al público hasta que Gaspar Beltrán atienda el reclamo de pago a prestaciones.