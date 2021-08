Culpa Félix al INE de la poca participación en la consulta

El senador de la república Félix salgado Macedonio culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) de la poca participación ciudadana que se tiene hasta el momento, pues aseguró que el organismo no hizo la debida difusión al grado que hasta el momento de emitir su voto, él no conocía la pregunta de la consulta.

Indicó que como legisladores cumplieron con aprobar que los ciudadanos tengan este mecanismo de consulta ciudadana y de carácter nacional, entonces ya depende de los ciudadanos que acudan a participar.

Dijo que lo ideal es que pudiera lograr el 40 por ciento de la participación, pero si no se logra, no pasa nada, simplemente no es vinculante, lo importante es que el pueblo de México ya tuvo una primer experiencia de este nuevo mecanismo de consulta ciudadana.

Félix Salgado expresó que la casilla en la que le tocó votar es muestra clara de la desorganización y falta de información a la población por parte del INE pues tradicionalmente la instalan en el estacionamiento de la tienda departamental Soriana y en esta ocasión la trasladaron al estacionamiento del auditorio Sentimientos de la Nación.

“Mucha gente hemos visto que llega a asomarse de la casilla pero al no encontrarla se va por eso se disminuye la participación”.

Salgado Macedonio acudió acompañado de una decena de sus colaboradores a emitir su voto, pero sólo a él le correspondió sufragar en esta casilla.