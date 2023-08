Crisis de limoneros impacta al sector restaurantero en Acapulco

La crisis que enfrenta el vecino estado de Michoacán en la producción del limón impacta a la industria restaurantera en Acapulco, donde el uso de éste cítrico es indispensable para la preparación de los platillos y a pesar de registrarse un incremento en su precio no se puede subir el costo al menú.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Acapulco, Enrique Castro Soto dijo que el limón, la tortilla, el huevo y el aguacate son insumos que más se usa en el sector restaurantero.

Señaló que el que se dé un incremento al precio del limón, si es un impacto importante para el sector restaurantero y que afecta de manera directa.

“La dieta del mexicano es que el Limón se lo pone casi a todos los platillos y no se diga la tortilla y el huevo que se come casi todas las mañanas o es un insumo que ocupamos para preparar otros platillos, entonces si es un impacto importante para nosotros sobre todo porque las ventas no han tenido su incremento como se da en un período decembrino o Semana Santa”.

Castro Soto, refirió que lo que es el limón y el aguacate son los productos que más fluctúan.

En ese sentido, ejemplificó que se ha encontrado que a veces el aguacate ha estado en 40 pesos el kilo y ha llegado hasta 90 pesos y estas variaciones se da en un lapso de una o dos semanas, “lo cual si afecta a la industria restaurantera nuestros cálculos y rendimiento”.

Estado Guerrero perderá más de 10 mil toneladas de limón

El presidente de la Canirac, aseguró que a pesar de que éste subiendo el precio del limón, los restauranteros no van aumentar el costo de su menú, pues no es factible y ni tampoco pueden hacerlo.

Mencionó que además de que se tiene una alta competencia en Acapulco en la industria restaurantera, también se tiene el impacto del comercio informal que le pega de manera directa al sector.

A su vez, el restaurantero de playa Bonfil, Sergio Mejía señaló que cuando sube el precio del limón les afecta porque la mayoría de sus platillos y bebidas se utiliza está fruta.

“Si es un tema que nos pega, que nos afecta pero también no lo podemos dejar de comprar y el costo está en 600 y a veces amanece en 800 y muy raro que éste en 500 pesos la arpilla”.

Restauranteros deben absorber el aumento en el precio de la fruta. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Sergio dice que a veces algunos de sus compañeros restauranteros le recomiendan usar el concentrado del limón, pero aclaró que es mejor usar lo natural, el cuál le da otro toque a los platillos y a las bebidas.

Por su parte, la restaurantera Lili Álvarez dijo que el aumento al precio del limón si afecta a la industria restaurantera y ellos no pueden estar cambiando constantemente el precio al menú.

“Si nos afecta bastante porque nos toca absorber esos aumentos y estamos muy golpeados con estos incrementos”.

Dijo que le ha tocado que el incremento al precio del Limón se eleva hasta un 30 a 40 por ciento.