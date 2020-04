Confirma SSA contagio de Covid-19 en 39 trabajadores de tienda El Zorro en Iguala

El Secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, confirmó el contagio de 39 trabajadores de la abarrotera El Zorro en el municipio de Iguala de la Independencia e informó que están investigando las causas por las que estos casos no se encuentran en la plataforma del gobierno federal, debido a que fueron realizadas por un laboratorio ubicado en la Ciudad de México.

“En el caso de Iguala en lo que corresponde un centro comercial en donde se anunciaron 39 casos positivos nosotros ya verificamos y el laboratorio donde se hizo es un laboratorio privado y que está avalado por el INDRE, simple y sencillamente estos casos no lo anunciamos nosotros porque no están en la plataforma y es lo que estamos investigando, el por qué no están en la plataforma, no se hicieron en el estado de Guerrero, se hicieron a nivel privado en la ciudad de México por parte de la compañía y no los reportó oportunamente”, dijo. Estado Revela alcalde de Iguala contagio de 39 trabajadores en tienda de abarrotes

A través del mensaje conjunto que ofrece con el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de finanzas, Tulio Pérez Calvo, de la Peña Pintos dijo que se han tomado las medidas correspondientes para proteger a las familias y que se tiene coordinación con el alcalde Antonio Jaimes Herrera, así como con el director de salud de aquel municipio de la región norte del estado.

Indicó que acordaron con el jefe dela jurisdicción sanitaria hacer un barrido para detectar oportunamente todos esos contagios y que verifiquen cuál es el estado de salud.

En la conferencia, el secretario de salud dijo que en Guerrero se tienen 283 casos confirmados, 49 defunciones, 545 negativos, 111 sospechosos, 939 estudios realizados, 88 recuperados y 117 casos activos en 27 municipios que registran personas infectadas.