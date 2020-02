Condena rector de la UAGro, agresión contra padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Luego de poner en marcha dos nuevos edificios con una inversión superior a los 13 millones de pesos, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, condeno la agresión que sufrieron el domingo, padres de los 43 normalistas desaparecidos en Chiapas, al mismo tiempo, adelantó que en el nuevo ciclo escolar habrá candados para evitar actos irregulares en el ingreso a las escuelas relacionadas con la salud.

En entrevista luego del acto inaugural de los edificios en las instalaciones del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIET), con una inversión superior a los 13 millones de pesos, Saldaña Almazán dijo que, en la UAGro, repudian cualquier acción de violencia que atentan contra la seguridad de los estudiantes o de cualquier persona. Local Entrará a análisis ciclopista de la costera: Armando Javier

“Esto no debe de ser, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, están lastimados, y no hicieran manifestaciones, si ya les hubieran dado los resultados que ellos buscan y que todos los guerrerenses esperamos, el de saber el paradero de los 43 normalistas, y por eso están acudiendo a diferentes lugares, en el marco de la desesperación en la que se encuentran por no saber a dónde están sus hijos”, expresó Saldaña Almazán.

Indicó que los universitarios, le manifiestan a los padres y a los jóvenes de normal de Ayotzinapa, que la universidad de Guerrero, de manera permanente es solidaria con ellos, por ser un caso especial en el que se sigue luchando para saber el paradero de los normalistas, por lo que pidió a las autoridades ser tolerantes con este tipo de manifestaciones.

Por otro lado, la referirse al ingreso de jóvenes al nuevo ciclo escolar a las distintas unidades académicas de la UAGro, el rector, indicó que a nivel medio superior (preparatoria), serán 14 mil, mientras que, en licenciatura, se tendrán ocho mil espacios, y anunció que esta misma semana, se abrió el pre registró para obtener las fichas que le darán derecho a la realización del examen de ingreso.

Abundó que, en el caso de las escuelas relacionadas con la salud como medicina, odontología y enfermería, de la Universidad Autónoma de Guerrero, se pondrán candados para evitar que se cometan actos irregulares como la promesa de ingreso de algún aspirante, precisó que no se permitirá que se lucre con nadie.

Aseguró no se cederá a chantajes, por lo que no habrá preferencias y se dará paso a quienes se ganen un lugar con el examen de admisión para las escuelas relacionadas con el tema de la salud.