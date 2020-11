Comunitarios de Petaquillas buscan retomar control de la carretera, policías lo impiden

Horas de tensión se vivieron este viernes en la comunidad de Petaquillas perteneciente al municipio de Chilpancingo, donde la Guardia nacional Policía estatal y policía ministerial desplegaron un operativo para evitar que la llamada policía ciudadana reinstalara un retén en la carretera federal Chilpancingo- Acapulco.

Alrededor de las 9 de la mañana en la comunidad sonaron las campanas y la población se empezó a reunir en la comisaría, portaban cartulinas en las que se demandaba el respeto a su autonomía y su libre determinación en el tema de seguridad. Estado Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal vigilarán Petaquillas

En ese momento trascendió que la intención era realizar una marcha hasta el puente de la carretera federal y todo el pueblo reinstalaría el retén de la policía ciudadana que fue retiraron pro las fuerzas del orden el pasado lunes luego de que se agrediera a balazos a un vehículo en el que viajaba personal de Seguridad Pública del estado de Oaxaca.

El comisario municipal Ángel Felipe Pérez Araujo, indicó que la convocatoria al pueblo fue para realizar una manifestación pacífica en la propia comisaría y demandar que se permita mantener el sistema de seguridad comunitario porque es el único en que confía la población.

Indicó que no se realizaría ninguna marcha y llamó al gobernador Héctor Astudillo a ser sensible con el sentir de la población de este pueblo que demanda tener seguridad, misma que las corporaciones policiacas no garantizan.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Las corporaciones policiacas durante más de tres horas mantuvieron formados a sus grupos antimotín, bajo el puente elevado en la entrada de la población, mientras que funcionarios de la Secretaría de Gobierno acudieron establecieron acuerdo con el comisario para sentar una mesa de diálogo y buscar una alternativa de solución en la que el reinstalar el retén de policía ciudadana no es una opción.