Comunitarios de Ayahualtempa pretendían negociar la ley: Ludwig

Dirigentes de la policía comunitaria de Ayahualtempa pretendieron negociar para que se desistieran de las carpetas de investigación que se iniciaron por la violación del derecho de los niños que fueron armados reveló el secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez, la negativa del estado a permitir que se siga violando los derechos de los menores ocasionó que se opusieran a realizar una jornada de atención integral en la población.

De acuerdo con la declaración del funcionario el grupo conocido como CRAC-PF que tiene el control en Ayahualtempa, condicionó para permitir la jornada de atención integral al hecho de que se desistieran de las carpetas de investigación que se abrieron por el tema armar a los niños, “en ese tema no se pondrá sobre ninguna mesa de negociación, se tiene que privilegiar siempre es el derecho de los niños y el derecho de que se les pueda dar la atención correspondiente”.

Reynoso Núñez, estableció que la visita a Ayahualtempa de una caravana multidisciplinaria integrada por instancias estatales y federales de protección al menor, tenía como objetivo conocer de primera mano la situación de los menores y hacer una serie de actividades con el objeto de difundir los derechos de los niños y concientizar a la gente sobre la necesidad de que los menores se desarrollen en un ambiente correcto, lo que corresponde a su edad.

Efectivo de la Guardia Nacional durante labores de vigilancia en Ayahualtempa, al fondo dos policías comunitarios. / Foto: EFE

“Tras la negativa de líderes comunitarios por recibir esta jornada y por prudencia las instituciones se retiraron del lugar y no llevaron a cabo la actividad, pero se va a dar seguimiento a lo que ocurra en la localidad”.

Insistió en que el tema de las carpetas de investigación no se negocia, además de que ni siquiera es un tema del gobierno estatal es de la Fiscalía que es un órgano autónomo.

“Nosotros siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, pero no se va a caer en un tema que permita la violación de los derechos de los niños, eso no está sujeto a ninguna negociación. No existía ningún compromiso por estar en Ayahualtempa por parte del gobierno ni de la Fiscalía”.

Finalmente indicó que cada quien debe sujetar sus acciones a la ley y en este caso, es un tema todavía más grave porque implica el derecho de los menores, “Y como sociedad estamos obligados a vigilar y proteger los derechos de la niñez”.