Colonos piden a la CAPACH atender problemas de agua

Vecinos de la colonia Sección Séptima de Chilpancingo realizaron un bloqueo al acceso de los tanques de distribución de Agua de la CAPACH para demandar a la paramunicipal que les dote del vital líquido que no reciben desde hace más de 90 días.

Los manifestantes cerraron las puertas del tanque que se sitúa en la colonia Viguri y con ello detuvieron el trabajo de pipas que cargan el vital líquido en este depósito para repartirlo en colonias marginales en las que por la falta de presión del agua no se les puede abastecer mediante la tubería.

Tras una hora de bloqueo a las instalaciones de Capach al sitio se presentaron funcionarios del municipio que se comprometieron a que este mismo sábado por la noche les enviarían el abasto del agua entubada, con ello los manifestantes accedieron a retirarse con la advertencia de que si incumplen regresarán y tomarán otras medidas de presión.

Cabe señalar que en Chilpancingo se vive la peor crisis de agua de la historia, y de acuerdo con las autoridades primordialmente se debe a la poca lluvia que se tuvo el año pasado, pues ello generó que los mantos acuíferos no se recargaran al cien por ciento y actualmente se tiene los niveles históricos más bajos en los sistemas de captación.

Las autoridades han explicado que por ejemplo, en el sistema de Omiltemi la captación que en temporada que no se tiene estiaje la captación llega hasta 170 litros por segundo en este momento no aporta ni 30 litros por segundo y se teme que en los próximos días el sistema se deje de utilizar por que el manantial no aporte el mínimo de agua necesario.

Los sistemas de Mochitlán y Acahuizotla también tiene niveles bajos por ello aunque se disponga de un bombeo mayor no se abastecen las bombas para poder estar enviando el agua a la capital, por ello es que los tandeos se han tenido que alargar de manera indiscriminada y en casos como el de la colonia Sección Séptima hasta tres meses no han tenido agua.