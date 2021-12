Colonias de Chilpancingo siguen sin agua

Habitantes de diversas calles del barrio de San Mateo bloquearon vialidades para exigir el abasto de agua y advirtieron que no pagarán sus recibos del 2022 hasta que la autoridad les garantice tener el abasto de manera regular.

La señora Cecilia Cruz una de las afectadas del barrio de San Mateo denunció que desde el mes de octubre no ha caído una sola gota de agua de sus tuberías, por ello la decisión de salir a manifestarse y exigir que les doten de agua entubada de manera regular.

Resaltó que la actual presidenta, Norma Otilia Hernández Martínez, durante su campaña ofreció que apenas llegará al gobierno la ciudad habría de tener un abasto regular en el servicio de agua, porque los afluentes sí generan el vital líquido, sin embargo, la corrupción y el mal manejo de la distribución ha sido lo que entorpece que el agua llegue a los hogares.

“Lamentablemente hoy la presidenta está demostrando ser más de lo mismo y está dejando que las colonias los barrios y principalmente las zonas periféricas se queden sin abasto de agua durante meses y a pesar de pagar sus recibos tengan que gastar en adquirir el servicio a través de pipas”.

La denunciante explicó que ha tomado la determinación de no pagarle ni un peso más a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo hasta que no garantice el servicio, “tenemos que hacerlo de esta manera en cuanto ellos nos den agua nosotros les pagamos pero no vamos a estar pagando por algo que no existe como lo es el agua en Chilpancingo”.

Los manifestantes cerraron con mecates y vehículos las calles Canuto Neri, Narciso Mendoza y Belisario Domínguez, cerca del viejo libramiento a Tixtla.