Cierran accesos al municipio de Leonardo Bravo para evitar contagios de Covid-19

Con la presencia del personal de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Protección Civil, se instaló un filtro en el punto conocido como La Ermita, de Leonardo Bravo, para evitar el acceso a una familia que pretende ingresar con dos enfermos de la pandemia de Covid-19, que vienen de los Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido a través de un video, el presidente municipal de Chichihualco, Ismael Cástulo Guzmán, confirmó que prohibió la entrada a su municipio a partir del lunes pasado, a todas las personas que llegan de otros municipios, estados o de los Estados Unidos de Norteamérica, como parte de las medidas para evitar contagios del virus. Estado Respalda HAF programa "Hoy no circula" en Acapulco

Esto se tomó, tras que se obtuvo información de que una familia pretende ingresar con dos personas que vienen del vecino país del norte, que dieron positivo del Covid-19, por lo que este martes se tomaron las acciones necesarias para no permitir su ingreso, así como a todas las personas foráneas en un esfuerzo para evitar contagios del coronavirus.

El munícipe, Cástulo Guzmán, afirmó que aplicando los protocolos de prevención que emitió la Secretaría de Salud Federal, se ha logrado que haya contagios y así quieren permanecer, por ello, reiteró que no se va a permitir el acceso a ninguna persona foránea.

Indicó que, como alcalde, en equipo con sus regidores y el síndico, están agradecidos con la gente de Chichihualco, porque han estado poniendo su granito de arena para no enfermarse, ” De corazón les pedimos, no vengan. Si quieren a su familia de Chichihualco, no vengan”, dijo en su mensaje.