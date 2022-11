Centro de Integración Juvenil promueve programa “Escuela de Padres” en Zihuatanejo

La Directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Zihuatanejo, la Psicóloga Lesly Narváez Castrejón, informó que en Zihuatanejo están llevando a cabo el programa "Escuelas de Padres - Tú creciendo, yo aprendiendo", que tiene la finalidad de orientarlos en la crianza positiva de sus hijos, ya sea niños, adolescentes e incluso adultos.

El proyecto lo llevan a cabo en coordinación con el DIF Municipal y se acercará a las distintas colonias y comunidades de Zihuatanejo, para abarcar en lo posible herramientas de comunicación asertivas, con la que se puede ayudar a guiar a los hijos.

Lee también: CETEG toma delegación de Sefina en Zihuatanejo

La idea primordial es que los padres de familia puedan crear vínculos y amplios canales de comunicación, además de la aplicación adecuada de normas en el hogar; todo con la finalidad de evitar que los hijos se conduzcan por el camino del alcohol y las drogas.

Narváez Castrejón mencionó que en la gran mayoría de los casos, las niñas y niños o jóvenes que se pierden en las adicciones, lo hacen porque no hubo una buena atención y conducción de los padres, a quienes no se les puede juzgar del todo porque muchos de ellos no recibieron el mejor trato o educación.

Es por eso que con este programa se busca tratar de cambiar esa ruta generacional y darle la vuelta; el programa inició en la comunidad de San José Ixtapa, pero se pretende que llegue a todos los rincones del municipio.