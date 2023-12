Buscan a repartidor del pan que cayó en carriles de Chilpancingo

Usuarios de Facebook comenzaron la búsqueda de un panadero, de cuyo vehículo repartidor cayó un canasto de pan en Chilpancingo.

Los hechos ocurrieron en los carriles norte de la avenida Lázaro Cárdenas, justo donde se encuentra el Monumento a las Banderas.

El incidente fue compartido por el usuario Edgar Sánchez, quien compartió fotografías donde se aprecian las piezas de pan sobre el asfalto.

“Amigo panadero o amiga panadera... sé que no te diste cuenta de que se te cayó tu mercancía exactamente en Banderas aproximadamente 7:20 am pero alcance a rescatar el canasto, sé lo que cuesta y no podía dejarlo tirado....!!!!”, escribió en redes sociales.

En ese sentido pidió el apoyo de la ciudadanía para compartir la publicación, para que el mensaje llegara hasta el dueño o dueña del canasto con pan.