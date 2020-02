Bloquean oficinas de la secretaría de Salud en Chilpancingo

Por segundo día en la presente semana personal del programa de Vacunación Universal, bloquearon las oficinas centrales de la Secretaría de Salud para exigir su recontratación dado que su contrato venció el 31 de diciembre y las autoridades les han negado firmar el nuevo.

Los quejosos se apostaron este día en la puerta principal del edificio de la Secretaría de Salud y dijeron que son más de 600 los trabajadores del programa de Vacunación que a los que les han negado la posibilidad de firmar sus nuevos contratos, ello a pesar de que cada año se firman antes del día 15 de enero.

Indicaron que los trabajadores del programa de vacunación por años han desempeñado este trabajo en condiciones precarias debido a las condiciones de marginación en que los mantiene la secretaría de Salud, dado que no tiene prestaciones de ley y deben trabajar más que sus compañeros de base.

“No tenemos seguro social, aguinaldo, vacaciones, ahorros para el retiro ni nada que se le parezca únicamente nos firman un contrato por cinco meses y medio y cuando este termina tenernos que esperar 15 días para que se firme uno nuevo.

Además denunciaron que el programa de vacunación desde el anterior gobierno se ha venido desarrollando de forma muy ineficiente y con el actual gobierno empeoró, “tenemos casos de niños que tiene 6 u 8 años y no han recibido la vacuna que se les coloca a los 4 años, simplemente porque no hay, y cuando llegan los compañeros del sector salud avisan a sus conocidos y se acaba muy rápido”.

Adicionalmente desde el mes de octubre se dejó de aplicar la vacuna BCG que previene los contagios de tuberculosis, con ello se mantiene expuesta a la población de que se generen incluso epidemias de enfermedades que se han mantenido con muy baja incidencia o hasta erradicadas gracias al sistema de vacunación universal.

Hasta este momento lo único que nos han dicho es que no podemos firmar los contratos porque no hay recursos debido a que cerraron el seguro popular y crearon el Insabi que hasta el momento no es claro cómo va a operar y por ello no pueden firmar los nuevos contratos, sin embargo eso es incluso riesgo para al población ya que todos los que aplicamos el programa de vacunación en este momento no estamos trabajando.

“Nuestra demanda es que se firmen los convenios y se hagan pro seis meses para que puedan ser consecutivos y con ello se formalice la relación laboral”, indicaron los manifestantes.