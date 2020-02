Aumento en peaje de la Autopista del Sol alejará a turismo de Guerrero: Manuel Añorve

Al considerar grave el aumento al peaje en las autopistas de México, porque generará una escalada de precios en productos y servicios, el senador de la república Manuel Añorve Baños, estimó que el incremento alejará a potenciales turistas en los destinos del Triángulo del Sol, por lo que solicitará que se otorgue un 50 por ciento de descuento en la carretera de cuota y la comparecencia del titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués.

El integrante de la cámara alta, dijo que los nuevos costos que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) instruyó tomar a Caminos y Puentes Federales, sin duda mermará la economía de quienes viven del turismo, mismos que impactarán en la economía de miles de visitantes, pero sobretodo de guerrerenses. Estado Aumenta peaje de la Autopista del Sol; viajar a la Ciudad de México cuesta más de 600 pesos

“Este aumento a las tarifas en la Autopista del Sol representa un duro golpe a la economía de miles de familias que en Guerrero dependen de la actividad turística, no estoy de acuerdo y seguiré insistiendo como lo he hecho en el Senado para que no aumenten los precios en el peaje”, dijo.

Lamentó que esta nueva tarifa se aplique a pesar de que en México no se tiene inversión para la promoción turística de los destinos del país, bajo el argumento de que la actualización obedece a la inflación que corresponde de diciembre de 2018 al mismo mes del 2019.

“Si actualmente no hay inversión en la promoción turística, al aumentar el costo de las casetas, será más difícil que la gente visite Guerrero y otros sitios turísticos. Los mexicanos necesitan facilidades para conocer su propio país, no aumentos que afecten la economía familiar”, comentó.

Anunció que solicitará, otra vez, al Gobierno Federal aplique un descuento “de al menos 50 por ciento” en el peaje de la Autopista del Sol, y no descartó la posibilidad de cabildear un exhorto a la SCT para que se analice, en el caso de Guerrero, dar marcha atrás al incremento.

Recordó que durante todo el sexenio pasado se mantuvo esa consideración del descuento, primero con 50% tras las afectaciones por el huracán Ingrid en 2013 y después de 25% hasta 2018.

Con el nuevo costo de la autopista, la carretera de cuita en el tramo Ciudad de México - Acapulco a partir de este miércoles 05 de febrero costará 608 pesos, es decir 35 más respecto a los 573 que se pagaron hasta este martes 04 de febrero.