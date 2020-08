Ayuntamiento de Acapulco tiene más de 70 procedimientos administrativos por descargas clandestinas

Luego de afirmar que su gobierno no solapara a nadie en el tema de la contaminación de la bahía, la presidenta Adela Román Ocampo, informó que su administración tiene 70 procedimientos administrativos en contra de hoteles, condominios y negocios a los que se les ha detectado descargas clandestinas de aguas negras que desembocaban a distintas playas.

En entrevista luego de haber inaugurado una techumbre en el cancha de la escuela primaria Hermenegildo Galeana de la colonia Chinameca, la primera edil de la ciudad, dijo que se llegara hasta las últimas consecuencias en materia legal en contra de los responsables de la contaminación de la bahía.

"Estamos investigando la situación, los procedimientos administrativos que se tienen, seguirán su curso, nosotros no estamos solapando a nadie, lamentablemente los hoteles y negocios así han estado desde hace muchos años", expresó.

"Estamos investigando la situación, los procedimientos administrativos que se tienen, seguirán su curso, nosotros no estamos solapando a nadie, lamentablemente los hoteles y negocios así han estado desde hace muchos años", expresó.

Señaló que al tema de las descargas de aguas negras, no se le puede dar la vuelta, "yo estoy enfrentando el problema, yo no he sido omisa en el tema estamos trabajando en el tema, estamos muy cerca del 2021 y quisieran que Adela Román no existiera pero aquí estoy vivita y coleando".

Román Ocampo, agregó, que la línea de este gobierno, será el de sancionar, castigar y donde tengamos que dar vista a las autoridades en materia penal, se hará para que se aplique la ley.

Por otro lado, en su declaración, la presidenta de Acapulco, se pronunció a favor de que los ex presidentes de México, sean juzgados por sus delitos.

Por lo que hizo un llamado a los mexicanos a qué apoyen la consulta ciudadana que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se pueda proceder.

"Hay que castigar los delitos, porque mientras se tiene a millones de mexicanos viviendo en extrema pobreza, otros se encuentren en otros países disfrutando de una mejor vida", considero.

Dijo que los ciudadanos, deben de ser más participativos y que apoyen al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien ha mostrado interés en cambiar la vida de todos los ciudadanos.