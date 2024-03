Ayotzinapa, opera como de reclutamiento para grupos subversivos

Empresarios adheridos a la Canaco insisten en que la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa debe cerrar, ya que opera como institución de reclutamiento de grupos subversivos

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en Acapulco insistió que la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa" Raúl Isidro Burgos", debe cancelarse y cerrar pues solo opera como una institución de reclutamiento de grupos subversivos.

El presidente de la Canaco, Alejandro Martínez Sidney, calificó a los normalistas como “lobos con piel de oveja”; la piel se las pone la Normal que no opera como Normal, sino como un reclutamiento de grupos subversivos que solo se confrontan con la autoridad y terminan en un desenlace fatal.

Dijo que a los policías en otros países, en una situación de confrontación se les pone en un nivel por encima de los criminales y aquí en Guerrero pareciera que es al contrario, tratan de criminalizar a los cuerpos de seguridad cuando de ninguna manera actuaron sin los protocolos adecuados.

En sus manifestaciones reprochan la presunta represión del gobierno del estado. /Foto: Cortesía @PrensaPropagandaAyotzinapaGuerrero.

Recordó que los policías están para preservar el orden y la paz ante una agresión por parte de normalistas como la que han sufrido durante muchos años, por lo que era de esperarse una reacción de esta manera.

Martínez Sídney dijo que es por eso que están solicitando la cancelación de esta Normal para que ya no sigan escudándose que son estudiantes, cuando a “toda vistas son un grupo subversivo de delincuentes”.

Dijo que va a ser necesario que las autoridades apliquen la ley y no permitan que se pongan en riesgo el fin de semana largo que se acerca por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, por las movilizaciones de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Ya no podemos seguir siendo rehenes de un grupo de personas que no son bien vistas por la sociedad y que han causado siempre tragedias, porque como son delincuentes que confrontan y que chocan y que van a la guerra; todos sabemos que hay muertes y esas muertes ellos les da gasolina, les da fuerza, les da arrojo y les da excusas para destruir lo que con mucho esfuerzo, muchos hombres y mujeres hemos construido a pesar de la adversidad”, consideró.

Equipos antimotines se preparan ante el amago de normalistas de realizar actos vandálicos en Chilpancingo. /Foto: Abel Miranda / El Sol de Acapulco.

El Presidente de la Canaco en Acapulco convocó a la sociedad y a los empresarios a que sigan con la frente en alto pendiendo por encima sus intereses y no permitir ser rehenes de un grupo de delincuentes.

“Confiamos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, van hacer lo conducente para protegernos”, precisó.