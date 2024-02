Aún sin transporte tiene que haber clases en Chilpancingo: SEG

En medio de la crisis de inseguridad y violencia que se vive en Chilpancingo por el ataque a choferes del transporte público y la suspensión del servicio en esta ciudad, el secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, aseguró que sí habrá labores educativas en los planteles de esta ciudad y de manera sorprendida preguntó ¿qué ha pasado como para que la educación se suspenda?.

Atacaron a transportistas, se suspendió el servicio y no habrá condiciones para que los maestros vayan a pueblos cercanos como Tixtla, Petaquillas, Ocotito y otros, preguntó el reportero, a ello Marcial Rodríguez respondió que si no pueden llegar no habrá sanciones, pero que la labor educativa es abocada a la concordia y la pacificación por eso se tiene que regresar a las aulas.

Lee también: Escuelas suspenden clases por violencia y falta de transporte en Chilpancingo

Insistió en que el día de suspensión de labores fue solo el lunes 5 de febrero por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 sin embargo este martes 6 todos los maestros tienen que estar en las aulas atendiendo la educación de los menores.

Tres policías del estado vigilan un sitio de camionetas de ruta en Chilpancingo, Guerrero. / Foto: Cortesía | @EvelynSalgadoP

Estado Chilpancingo se queda sin servicio de transporte público

Pese a las declaraciones que hizo el secretario de educación la mayoría de las escuelas de la capital emitieron comunicados adjudicando a los padres de familia la decisión de suspender las labores por el tema de inseguridad que se ha registrado en esta capital

Entre el fin de semana y este lunes se registraron al menos seis atentados contra transporte público que dejó igual cantidad de choferes muertos además de un taxi incendiado y unidades baleadas por ello el servicio de transporte en toda la zona centro se encuentra suspendido

Escuelas desde jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias centros de bachillerato tecnológico e incluso carreras de la universidad han anunciado la suspensión de labores porque definitivamente no hay condiciones para que los alumnos puedan llegar a los centros educativos de manera segura.