Auditoría al Sistema Anticorrupción obliga a sanciones para secretaría ejecutiva

Una auditoría practicada a la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, ordenó realizar seis procesos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en contra de la titular de esa dependencia quien habría actuado de manera omisa e irresponsable en el manejo de los recursos públicos que fueron asignados a este sistema, que, en teoría, debería ser el órgano garante para impedir estos actos de corrupción.

De acuerdo con el pliego de observaciones que generó la auditoría número 2021-B-CF-71D-011-2022, realizada por la Auditoría Superior del Estado, durante el año fiscal 2021, al sistema estatal anticorrupción en la que se revisaron el 56.95 por ciento de los recursos asignados a ese sistema, que en el año revisado dispuso de 6 millones 818 mil 354 pesos y 61centavos.

Entre las cosas observadas por la auditoría se detectó que el sistema omitió la aprobación de su presupuesto de ingresos por el órgano de gobierno, es más ni siquiera envío su propuesta al gobierno del estado, para que se integraran en el presupuesto estatal.

Esta simple omisión obliga a que se inicie la primer promoción de responsabilidades Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no aprobaron el Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal 2021.

Al final su presupuesto aprobado fue de 4 millones 250 mil pesos, sin embargo, hubo un incremento de 2 millones 542 mil 566 pesos de los que no presentó evidencia de la autorización de su órgano de gobierno, es decir que ejerció más recurso del que se había programado y de ello no hay evidencia de las aprobaciones que son necesarias y se detectó que incluso aún con las modificaciones que se hicieron para que aumentara el presupuesto se tuvo cifras desiguales en lo presupuestado en lo ejercido pues el presupuesto fue de 6 millones 792 mil 569 pesos y lo ejercido alcanzó 6 millones 818 mil 354pesos.

Ante esto se emitió la petición a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, realizaron modificaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal 2021, que no fueron autorizadas por su Órgano de Gobierno

En el tema de la nómina la Auditoría reveló que no se tiene un tabulador de sueldos así mismo detectó que existe una diferencia entre el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto) y el Concentrado de nóminas de sueldos, salarios, compensaciones y demás remuneraciones pagadas, ambos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, por un importe de 295 mil 791 pesos y 76 centavos, esto correspondería a pagos superiores a los que se establecieron en su proyecto de gasto.

Se le observó también realizar compras sin tener los procesos correctos para la adjudicación de contratos, y ni siquiera respetó el padrón de proveedores y no respetó el manual de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

"Efectuó adquisiciones de bienes, sin realizar los procedimientos de adjudicación conforme a la normatividad aplicable. En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado. Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente para atender este resultado".

Se identificó en las pólizas contables con su documentación soporte que integraron la muestra de auditaría, que realizo adquisiciones de papelería, material de limpieza y adquisición de bienes por un importe de 834,362.24 pesos (ochocientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y dos pesos 24/100 M.N.), sin presentar el pedido o los contratos suscritos y cotizaciones.

La auditoría incluso le observó la falta de transparencia al sistema anticorrupción pues en su portal de obligaciones no publico su información financiera correspondiente al ejercicio anual del 2021, y por ello se inició otro procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de la responsable de este sistema.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que se acusa de actos de corrupción al sistema, el año pasado se presentó incluso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública a la que se le entregó evidencia de la corrupción y malversación de fondos que existe en este lugar, la querella fue redirigida a la Contraloría estatal debido a que es su instancia de competencia y hasta el momento no han informado en qué estado se encuentra, pero se deduce que las archivaron porque ya antes habían presentado una querella ante esa instancia y no la atendieron.