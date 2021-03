Ante amenazas tres candidatos de MC se retiran de la contienda electoral

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences reveló, sin precisar nombres, que tres candidatos, dos que participarían a la alcaldía en la región de la zona Norte y Tierra Caliente, y una a la gubernatura se “retiraron “ de la contienda electoral por amenazas del crimen organizado y temor a la inseguridad.

Dijo que dos de sus candidatos, que ya estaban registrados, entre ellos un hombre y una mujer, fueron amenazados por el crimen organizado y les pidieron que no compitieran en el proceso electoral. Estado Hecho inmoral declaraciones de Adela Román en centros de vacunación: Héctor Astudillo

“En la zona Norte y en Tierra Caliente, aspirantes nuestros inclusive ya registrados con toda la pena y el temor me dijeron doctor nos vamos a retirar, ya nos visitaron y nos dijeron que no compitiéramos simplemente. No sabemos qué consecuencias hubieran tenido si estos compañeros nuestros unos militantes y otros sin ser militantes iban a ser candidatos”.

Añadió que estos dos casos de candidatos que contenderían por la alcaldía, donde no quiso precisar los municipios y sólo mencionó la región por cuestiones de seguridad, ya fueron destituidos por otros aspirantes, “simplemente pretendieron no arriesgar la vida”.

Otro caso que se presentó, dijo fue la de una mujer que sería la candidata a gobernadora de Movimiento Ciudadano(MC), explicó que ya se tenía pláticas muy avanzadas y estaban por concluir el pacto para que se registrará.

Pero una vez que lo consultó con su familia decidió de última hora que no por temor a ser víctima de la violencia y no iba arriesgar su vida y determinó no participar.

Dijo que no pedirán seguridad especial para los candidatos, pero si van a pedir que el gobierno les de condiciones a todos los contendientes y no en especial para un partido.

“Sería lamentable que solicitáramos escoltas y daríamos una mala imagen porque muchas personas requieren protección”.

Adrián Wences, señaló que a pesar de las peticiones de seguridad que se ha hecho al gobierno de Guerrero, no han tenido respuesta.

“Por lo menos el Secretario general de gobierno (Florencio Salazar) debería de responder a la petición que se le hizo de brindar garantías de seguridad a los candidatos...Por lo menos una llamada o que diga si están preparando algo, pero haz de cuenta que ni nos ve ni nos oye”.

Señaló que candidatos de otros partidos políticos están en la misma situación donde sus candidatos a cargos de elección popular son amenazados por el crimen organizado para que no participen en el proceso electoral.

En entrevista, dijo qué hay “semáforos amarillos” en diferentes regiones, en algunos “semáforos naranjas” y en otras zonas están prendidos los “focos rojos” pero de inseguridad.

Reiteró la petición a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que refuerce la seguridad en las regiones identificadas como “focos rojos “ por la alta incidencia delictiva.

“Ya solicitamos la seguridad a las autoridades y sino hay respuesta pues recurriremos a otras medidas para que se pueda atender este reclamo”.

Recordó que en el pasado proceso electoral pasado asesinaron a dos candidatos que eran muy competitivos para ganar la elección, “ los asesinaron y lo más lamentable es que nunca se supo quienes fueron los que los asesinaron y quedó en la impunidad como la mayor parte de los delitos que se cometen en nuestro país”.

Recomendó que como se ha hecho en otras campañas, los partidos políticos junto con autoridades del gobierno estatal y federal, deberían ya de acordar las medidas de seguridad y elaborar un mapa de riesgo.