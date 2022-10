AMLO vendrá a saldar deuda histórica con La Montaña

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, anunció que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le confirmó que en su proxima visita vendrá a la Sierra de Guerrero y a la región de la Tierra Caliente, para saldar la deuda histórica que tienen con los pueblos sierreños y cuenten con caminos rurales dignos.

La titular del Ejecutivo del estado encabezó este miércoles una gira de trabajo por Santa Bárbara, municipio de Chilpancingo, donde inauguró un aula de medios en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata" y los foros de consulta, además de diversas obras que beneficiarán a las comunidades rurales mas apartadas de la octava región de Guerrero.

Lea también: Celebra Evelyn reconocimiento de la Sierra como octava región

Estado Guerrero tiene octava región; aprueba Congreso creación de la Sierra

Acompañada de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández y del ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, la mandataria estatal dio la bienvenida a comisarios municipales y comisariados ejidales, a quienes les expresó: "Palabra cumplida. Hoy Guerrero tiene ocho regiones y vamos por la transformación de la Sierra, decirles que todo lo que se dice en el discurso se hace y, como siempre lo he dicho, nuestro pueblo necesita menos discurso y más recursos".

Aclaró que después del reconocimiento de la octava región de la Sierra, esto no significa que se les quite recursos a las otras regiones, en ese sentido puntualizó que se trata de justicia social y que se va a avanzar parejo "no se puede quedar ninguna región atrás, el mismo apoyo que tiene Acapulco deben tenerlo también la Sierra, La Montaña, las Costas. Necesitamos crecer al parejo".

La mandataria estatal reveló que en la última gira que realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo comprometió para que en la siguiente gira visite la Sierra y aceptó, pero también quiere estar en la Tierra Caliente; además le presentó un proyecto para saldar una deuda histórica que tienen con los pueblos, que es el tema de los caminos y confío que está segura que pronta se tendrán caminos dignos.

Inician foros de consulta en comunidades

En la comunidad de Santa Rosa, Evelyn Salgado Pineda inició los foros de consulta para conformar programas y estrategias para las comunidades.

Adelantó que ya se ha avanzado de manera importante con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Reordenamiento Territorial; tienen seis obras en proceso con una inversión de más de 15 millones de pesos y el próximo año están programadas otras ocho obras con un monto total de 25 millones 400 mi pesos, además con CICAEG están haciendo puentes en toda la sierra.

En su gira de trabajo, la gobernadora estuvo acompañada por el ex rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán. /Foto: Celso Castro | El Sol de Acapulco.

La mandataria estatal resaltó la importancia de los foros de consulta y participación ciudadana, para que los representantes de las comunidades, digan qué es lo que quieren para la Sierra, y no lo que quiere la gobernadora o el secretario de Planeación, por lo que con su participación se van a construir los programas y las estrategias, que van a permitir transformar la sierra.

Cabe destacar que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a pesar de que Santa Barbara fue azotado por un fuerte aguacero no suspendió su gira de trabajo y anunció la rehabilitación y ampliación de la red de agua potable y se traslado a otros pueblos santos de la sierra, en donde también inauguró una bodega para almacenar granos agrícolas y apoyos integrales para las comunidades de la Sierra.