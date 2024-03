AMLO confirma fuga del policía implicado en muerte de normalista

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que el presunto policía estatal responsable del asesinato del estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, Yanqui Rothan Gómez Peralta de 23 años de edad, se dio a la fuga pero se está haciendo una investigación sobre la búsqueda y se fincará responsabilidades.

“Vamos hacer la investigación a fondo y se va intensificar la búsqueda de este policía y también pido a toda la gente de Guerrero y de Chilpancingo que nos ayuden porque necesitamos detenerlo, ya se está actuando”, precisó.

En su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel consideró que esto es parte de está descomposición y explicó que el policía estatal que presuntamente disparo contra el estudiante normalista Yanqui Rothan Gómez, estaba solamente bajo un arresto administrativo pero no se cumplieron los protocolos por lo que se está investigando.

—¿Habrá sido alguna complicidad de autoridades o del propio sistema de justicia ? Le cuestionó un reportero.

— Si, si sin duda, pero es que estaba en el tránsito de entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República que ya atrajo el caso.

López Obrador, dijo que la Fiscalía General de la República ya había dado la instrucción de que se le arraigará y estaban en espera de la orden de aprehensión pero le avisaron al elemento y “decidió fugarse”.

Envió un mensaje a los padres y la familia del estudiante asesinado Yanqui que no habrá impunidad y reiteró que hay muchos intereses de por medio, pero se hará la investigación a fondo de este homicidio.

Asimismo dijo que el policía estatal está plenamente identificado e insistió que hubo complicidad por parte de las autoridades para que pudiera escapar.

Rechazo solicitar una ficha de búsqueda a la Interpol pues aseguró que las autoridades federales realizarán primero la búsqueda.

“No, no primero vamos a llevar acabo nosotros la búsqueda. Éste es el caso de uno, pero si se presume que fue el que disparó, tenía comisiones y ya se había dado la instrucción de que se le arraigara, se estaba en la espera de la orden de aprehensión pero le avisaron o decidió fugarse”.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la desaparición de dos peritos de la Fiscalía General de la República cuando venían desde el Estado de Morelos hacía Guerrero.

Aclaró que los dos peritos Suay Kassandra Domínguez Pastrana y Enrique Linares Ríos, que están desparecidos el domingo estaban trabajando en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Esto fue en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes normalistas. Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jovenes y están obstaculizando como saben que estamos trabajado y vamos avanzando y quieran impedir que sigamos avanzando y no lo van a lograr”, preciso.