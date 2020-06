Amenazan a reporteros que filmaban a pacientes Covid-19 en Tecpan

Familiares de personas presuntamente contagiados por la pandemia de coronavirus, amenazaron y agredieron al reportero José Alberto Solís Loeza de la empresa Canal 6 que se trasmite por cable del municipio de Tecpan de Galeana de la región Costa grande de Guerrero.

El incidente se registró al exterior del hospital básico comunitario de este municipio cuando el comunicador, acompañado por una persona que le ayuda a grabar, realizaban filmaciones del exterior y en plena vía pública de las atenciones que se estaban brindando en el lugar.

De repente, dos familiares, un hombre y una mujer, amenazaron a los reporteros con destruirle el celular en caso de que no dejara de grabar el exterior del centro hospitalario.

“Un tipo de playera amarilla y una mujer joven se me acercaron y me dijeron que me iban a partir la madre si seguíamos grabando. Ante los amagos optamos por retirarnos a fin de evitar ser víctimas de golpes o daños en nuestro equipo de trabajo", dijo el comunicador José Alberto Solís Loeza.

El paciente con el contagio fue subido a una ambulancia de la cruz roja para ser trasladado a Acapulco, donde recibirá atención médica debido a las complicaciones que presenta por la pandemia.