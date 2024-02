¡Alerta! Habrá oleaje alto y vientos fuertes en costas de Guerrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero alertó a la población para que tomen previsiones ante la ocurrencia de vientos fuertes y alto oleaje que se registrará al final de la presente semana en toda la franja costera del estado y que podría afectar también otras zonas de Guerrero.

La dependencia estatal informó que de acuerdo con información que le transfirió la Secretaría de Marina Armada de México, a partir del próximo viernes se espera la manifestación de vientos de 27 a 37 kilómetros por hora con rachas de 55 a 65 kilómetros por hora, estos vendrán acompañados con olas de más de 2 metros de altura y que podrían superar los tres metros.

“La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a través del Centro de Monitoreo y Análisis de Riesgos, mantiene en permanente vigilancia las condiciones marítimas, a fin de emitir los avisos y alertamientos preventivos que sean necesarios”.

Se presenta incremento en el oleaje en las playas de Acapulco. / Foto: Cortesía | @GuerreroComSoc

Por esta alerta que se emitió se recomendó que las playas de Guerrero durante los días de oleaje alto y fuertes vientos, no sean utilizadas para la práctica de deportes acuáticos, incluso se recomienda no caminar sobre la franja de arena.

La dependencia solicitó a la población no difundir información falsa o no verificada que provenga de fuentes oficiales, a fin de no generar una mala atención de la alerta, “al sector hotelero y restaurantero, en caso de oleaje elevado se sugiere colocar banderolas rojas y prohibir a los bañistas a meterse al mar, así como retirar mobiliario, equipo de playa y zonas de recreo”.