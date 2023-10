Acarrean desde Acapulco para evento de Claudia Sheinbaum en Chilpancingo

Como en los viejos tiempos de los gobiernos priistas, cientos de militantes del partido que no miente, no roba y no traiciona (Morena), abordaron autobuses, camionetas particulares y urvans del servicio público, para asistir al evento político de la candidata a la presidencia de México Claudia Sheinbaum en la ciudad de Chilpancingo.

Lea también: Determina IEPC fechas para separarse de cargos para aspirantes a candidaturas

Al acarreo de gente, se sumaron también en día laboral, varios trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, al igual que regidurías, así como dependencias del gobierno del estado que hasta coordinaron la saluda de las unidades.

Desde las 11:00 de la mañana las más de 40 urvans de distintas rutas, y cinco autobuses, fueron estacionados sobre la costera Miguel Alemán a la altura del Asta Bandera para que fueran acordados por los militantes de Morena que asistieron al evento de Claudia Sheinbaum.

En punto de las 11:00 de la mañana más de 40 urvans de distintas rutas y autobuses, fueron estacionados sobre la costera Miguel Alemán / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Estado Respalda Guerrero elección interna de Morena: Evelyn Salgado

Las cajas con botes de aguas, tortas y las cartulinas con leyendas a favor de la candidata de Morena, no pudieron faltar, al igual que las playeras con los nombres de algunos regidores y funcionarios que encabezaban los grupos en cada contingente que abordaba las unidades contratadas.

A los morenistas que acudieron a Chilpancingo a bordo de autobuses y urvans, se sumaron trabajadores que dejaron sus áreas de labores en regidurías, sindicaturas así como de la SecretarÍa de Turismo del estado, entre otras más.

La coordinadora por la defensa de los comités de Morena para el proceso electoral del 2024, encabezó un evento político la tarde de este martes en el zócalo de Chilpancingo.