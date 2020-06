Acapulco inicia fase de descenso en los casos: Hugo López Gatell

El subsecretario de salud federal, Hugo López Gatell, informó que, luego de atravesar una situación crítica y saturación hospitalaria hace tres semanas, Acapulco inició una fase de descenso en los contagios por Covid-19, aunque continúa siendo el centro de la pandemia en el estado de Guerrero.

El funcionario federal, dijo que a pesar de los pronósticos, los ciudadanos no deben confirmarse, porque el descenso de los casos no garantizar que el virus sea controlado y si se relajan las medidas, puede presentarse un rebrote.

"En Acapulco, Guerrero comunicamos aquí en tiempo real, tuvimos una dificultad hace caso tres semanas, en especial en un fin de semana donde llegamos a un punto de saturación, gracias a las fuerzas armadas e INSABI se amplio el espacio hospitalario, y ahora hay una fase de descenso", expresó.

Reiteró que, hace tres semanas hubo problemas de espacios en camas Covid, incluso instituciones como el ISSSTE dejaron de recibir pacientes por la saturación, sin embargo, ahora cuentan con mayor capacidad en terapia intermedia e intensiva, al igual que el IMSS y los hospitales de la Secretaria de Salud.

Pidió a la población continuar en Acapulco con los programas de quédate en casa y sana distancia que ha mantenido el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para lograr que la cueva de contagios pueda disminuir en las próximas semanas y comenzar la nueva normalidad.