Esperar estudios de factibilidad para hospital en el CIA, pide Sectur Guerrero

El Secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, pidió al sector empresarial y turístico que ha rechazado el proyecto de la construcción de un hospital de tercer nivel en el predio del Centro Internacional Acapulco (CIA) esperar a que un estudio de factibilidad y viabilidad determine si se lleva a cabo el proyecto.

En entrevista, luego dar la Bienvenida a más de mil 100 marinos franceses que viajan a bordo del buque porta helicópteros que estará en la terminal marítima hasta el 9 de Junio en este destino de playa, es funcionario estatal recordó que el estado tiene las instalaciones del CIA en comodato porque es un terreno de la Nación que pertenece al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de Gobierno.

Pidió esperar los tiempos oficiales pues la información que tiene hasta el momento al tener las instalaciones en comodato, es que apenas “correrán los análisis y estudios de factibilidad y vialidad para determinar cuando se reciba el proyecto”.

Santos Ramírez, dijo que lo que ha escuchado es que un proyecto de este tipo, como la construcción de un hospital, si llega a establecerse en el Centro Internacional Acapulco (CIA) estaría acompañado de un proyecto alterno y que daría solución al tema de la industria de reuniones que es lo que se busca.

“Cuando nosotros recibamos un proyecto que ya llegue y nos digan que ya tienen cierto tiempo para salir o algo empezaremos a trabajar con la industria del sector turístico para encontrar esas soluciones o esas negociaciones que nos permita aprovechar”.

Doble Vía El CIA, pionero en congresos y convenciones

Señaló que la Secretaría de Turismo estará atenta a lo que diga la Presidencia de la República y ver en qué forma se puede negociar para que en la zona donde se lleve el proyecto también se pueda aprovechar y se permita que la industria de reuniones siga funcionando.

Ante las críticas de los empresarios de la industria turística que han señalado que se ha perdido varios Congreso, Grupos y Convenciones porque no funciona el CIA, el funcionario estatal aseguró que el segmento de reuniones ha sido apoyado demasiado por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado.

“Si bien es cierto que un sólo congreso mediático se nos fue pero se ha recuperado el de pediatría, endoscopía, ortopedia, y vamos a tener algo con cristianos y alcohólicos anónimos que ya están en proceso y se tendrá el congreso de minería. El segmento está altamente apoyado por esta administración y la Secretaría de Turismo ”.

Local Colectivo Aca se opone a la construcción del hospital del ISSSTE en el CIA

Aclaró que si el inmueble del CIA representa una situación, la Secretaría de Turismo en el estado no ha dejado de apoyar el segmento en el cuál inclusive se busca recuperar el congreso de petroleras que se hará para el próximo año para seguir altamente productivos en esa parte.

“Es importante separar una situación de un inmueble con la del segmento de turismo de reuniones en esa parte nosotros estamos trabajando para que el segmento sea altamente productivo. Yo el mensaje que podemos dejar en este momento esperar los tiempos a que se determine no sabemos en los estudios de factibilidad y viabilidad si todo esté de acuerdo y que no cause ningún otro tema”, precisó.

Insistió que no le corresponde al gobierno del Estado decidir sobre el proyecto de la construcción de un hospital del ISSSTE en el CIA, pues hay autoridades y dependencias especializadas en el tema de impacto ambiental que tendrán que dar su determinación sobre el proyecto.