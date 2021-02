En Morena no se necesitan candidatos externos: Adela Román

Al reafirmar que la reelección que busca al cargo de presidenta de Acapulco, es para dar continuidad a la transformación de la ciudad, la alcaldesa Adela Román Ocampo, se pronunció a favor de que Morena no agregue a candidatos que no respaldaron el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en el 2018.

En declaraciones al concluir la conferencia de prensa de acciones de prevención contra el Covid-19, en la sala de cabildo, la primera edil, manifestó que hay personas que en el 2018, estaban en contra del proyecto de gobierno de López Obrador, por lo que ahora, sería absurdo abrirles las puertas del partido. Local

Al referirse al expresidente y ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien se registró como precandidata por Morena a la alcaldía, Adela Román Ocampo, dijo que este no le merece mayor comentario, y que en la elección pasada quedó en quinto lugar de la competencia.

Señaló que Morena debe de observar de manera muy clara a los opositores de Andrés Manuel López Obrador, que ahora buscan ser candidatos en este 2018 por este instituto político.

Agregó que no es momento de enumerar los méritos de su gobierno en estos más de dos años, pero a ella le tocó pagar una quincena a los trabajadores que no hizo Evodio Velázquez, además liberó a los trabajadores de la deuda que tenían con el Infonavit porque no podían acceder a créditos para tener una casa.

Destacó que otro de los problemas que enfrento a su llegada a la alcaldía, fue el de la inseguridad, la cual estaba tan vulnerable que los ciudadanos no podían ni salir de sus hogares y mucho menos de sus trabajos, con la calidad que hoy en día lo pueden hacer gracias al trabajo que se ha realizado en el municipio.

Señaló, desconocer la cantidad de aspirantes que se han registrado por Morena a la alcaldía de Acapulco, "sólo me entero por los medios de que ya son muchos, el partido se abrió a la ciudadanía, y ante esto, deberá de tomar sus desiciones de manera muy responsable.