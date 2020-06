Ejército Mexicano continúa realizando labores de perifoneo en colonias de Acapulco

Efectivos del Ejército mexicano, continúan realizando las labores de perifoneo en las colonias del puerto de Acapulco para reducir la movilidad de los ciudadanos en las calles, a quienes se les hace la invitación de quedarse en casa debido a que el puerto es el centro de la pandemia en la entidad.

La mañana de este miércoles, personal de la institución castrense a bordo de dos camionetas oficiales recorrieron la colonia Jardín, así como las playas de Pie de la Cuesta en sus tres secciones llevando el mensaje a la población que se encontraba en mercados y calles, los cuales estuvieron concurridos por ciudadanos como lo es de manera cotidiana.

Algunas personas fueron sorprendidas sin utilizar el cubrebocas que ahora es obligatorio en todo el estado de Guerrero, por lo que personal de seguridad los invitó a hacer caso a la medida de protección por el bien suyo de los demás.

El Mayor de Infantería, Gabriel Parra Aguirre, admitió que la población continúa haciendo caso omiso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria, a quienes solo pueden realizar invitaciones para hacerlos entrar en razón.

"Hay gente que no hace caso. Hay mucha gente que todavía no usa el cubrebocas y no le interesa mucho cuidarse, pero si no ponemos nuestro granito de arena no vamos a llevar a ningún lado. En la playa de Pie de la Cuesta es donde más gente se aglomera", dijo.

Al apreciar el operativo, muchas personas apresuraron el paso para dejar calles y playas, con el temor de ser abordados por los uniformados, mientras que a otros poco le importaba la información que fue difundida y siguieron realizando sus actividades cotidianas como disfrutando de la arena y el azul del mar.