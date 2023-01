Ejército desarma a guardias civiles en Buenavista de la Salud

Durante la madrugada del jueves, militares y policías estatales desarmaron a guardias civiles de la localidad de Buenavista de la Salud, en el municipio de Chilpancingo.

El hecho ocurrió a las 3:00 horas de este jueves, en la base de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ubicada en la carretera federal 95, que va a Acapulco.

Local Más efectivos de la GN y Ejército no son garantía de seguridad

De acuerdo con las versiones de los policías civiles, alrededor de unos 20 elementos llegaron a la base de vigilancia y cortando cartucho despojaron al personal que estaba en vigilancia de cuatro armas largas y una corta.

Aunque los guardias fueron sometidos y algunos encañonados, estos no opusieron resistencia y optaron por no realizar ninguna acción como bloqueos, para no afectar a la ciudadanía.

Sin embargo, en un pronunciamiento, los guardias exigieron la intervención del gobierno federal, y señalaron que el año pasado se ejecutó un mismo operativo de desarme, que posteriormente sirvió para debilitar su organización y que luego se vio afectada por un ataque.

Esto sucedió el año pasado, cuando la base que mantiene la guardia civil sobre la carretera federal fue atacada primero en enero, y después en cuatro ocasiones más por integrantes del crimen organizado, que dejaron un saldo de seis muertos.

Entre los decesos se encuentra el del líder magisterial y del movimiento, el maestro Mario Zamora.

Alrededor de unos 20 elementos llegaron a la base de vigilancia y cortando cartucho despojaron al personal./ Foto: Juan Manuel Molina | El Sol de Acapulco

“No nos esperamos eso, nosotros estamos protegiendo la comunidad del crimen organizado”, señaló, uno de los guardias civiles.

El personal de seguridad ingresó a pie, y cateó la base, despojaron al personal de las armas y salieron con las luces apagadas hacia Chilpancingo.

En un recorrido realizado, el personal de la UPOEG continuó haciendo vigilancia y continuó con su filtro de seguridad sobre la carretera en la localidad de Buenavista de la Salud.

El movimiento de autodefensas lleva operando más de 10 años en ese corredor que conecta a Chilpancingo con el Puerto de Acapulco, y que a la vez brinda accesos a la parte serrana del estado.

Ese mismo corredor, ha provocado confrontación con otro grupo de guardias civiles, como lo es el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, quienes fueron los primeros en levantarse para proteger esa zona.