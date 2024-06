Ecología registra 50 casos de maltrato animal en Acapulco

Al señalar que durante la pandemia por Covid-19 bajaron mucho las denuncias de maltrato animal, Gerardo López, jefe del área en la Dirección de Ecología municipal, señaló que se han recibido 50 quejas en lo que va de este año por diferentes causas que van desde mala alimentación, tenerlos arriba de la azotea, golpes y por estar amarrados bajo el sol.

El funcionario municipal reveló que de estas 50 denuncias sólo quedan pendiente 9 por atender por maltrato animal.

“Por ley las mascotas no pueden estar en la azotea”, advirtió el Gerardo López, quien aseguró que estos casos sí se están atendiendo.

“Estamos recibiendo 50 denuncias en lo que va del año por maltrato animal y tener el perro amarrado, en la azotea, en malas condiciones, que no les dan de comer o que están flacos”.

El jefe del área de maltrato animal de la Dirección de Ecología municipal aclaró que aquellos casos que se publiquen en Facebook no se consideran como denuncia.

“Las denuncias que se hacen en Facebook no están contabilizada y no es una denuncia. Algunos casos específicos que vemos las fotos y si consideramos que es un caso especial que hay que ir de inmediato lo atendemos pero eso no es una denuncia”.

Pidió a las personas que acudan a la Dirección de Ecología hacer su denuncia de manera oficial contra el maltrato animal para que sean atendidos los casos.

Dijo que se ha registrado que muchos casos de maltrato animal son más por pleitos entre vecinos y se desquitan denunciando al perro.

Pidió que las denuncias de maltrato animal se hagan con evidencias y fotografías, porque habido casos que no proceden.