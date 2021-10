Dirigencia nacional contará los votos de elección del PAN

Ante la amenaza de impugnar los resultados de la elección interna para renovar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), los paquetes electorales fueron trasladados a la dirigencia nacional del blanquiazul, para hacer el escrutinio y declarar al ganador.

Lo anterior se da, después que los representantes de las dos planillas que contendieron en el proceso electoral, por separado se proclamaron triunfadores a pesar que la Comisión Organizadora estatal no tenía los resultados oficiales del conteo de los votos.

Eloy Salmerón Díaz y Julio Galarza Castro, este lunes, el primero en Acapulco declaró que obtuvo el triunfo en la jornada interna por una diferencia de 48 votos y en Chilpancingo, el segundo declaró que 6 sufragios le daban ventaja.

Lee también: Eloy Salmerón se declara ganador en la elección del PAN

Ambos denunciaron que se registraron algunos incidentes, por lo que exigieron que se revisaran y se despejara cualquier duda, para evitar una fractura interna del por sí dividido panismo guerrerense.

Galarza Castro denunció que, en al menos cuatro municipios operó el dirigente estatal con licencia del PAN, Eloy Salmerón, para perpetrar el fraude y seguir en el cargo.

De tal suerte, que denunció irregularidades en casillas instaladas en Tlacoachistlahuaca, Atlixtac, Acatepec y Zitlala, por lo que exigió a la Comisión Organizadora Estatal que los revise.

Julio Galarza advirtió que de no respetarse el resultado y no atender las denuncias por irregularidades, impugnará la elección y no permitirán que Eloy Salmerón Diaz, se reelija por otro periodo más.

Por lo que la Comisión Organizadora Estatal tomó la determinación de enviar los paquetes electorales a la Ciudad de México, para que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN sea quien valide la elección interna de este domingo.

Cabe mencionar que de un padrón de cinco mil 345 militantes, sólo acudieron a las urnas a elegir al nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, 3 mil 896 panistas.

Se espera que la dirigencia nacional del blanquiazul emita los resultados oficiales del proceso interno a más tardar este jueves y se conozca finalmente al nuevo dirigente en Guerrero del PAN.