Deslave de cerro en Ruiz Cortines provoca cierre de circulación

Las intensas lluvias registradas desde el fin de semana y las réplicas del sismo de 7.1 de la noche del pasado martes, están provocando el deslave de un cerro sobre la avenida Ruiz Cortines.

El deslave que provocó el cierre de la circulación vehícular en un tramo de la vialidad frente al mercado de la colonia La Laja, está poniendo en riesgo a familias debido a que sus casas, se encuentran a la orilla del cerro deslavado por las lluvias.

Entre las propiedades en riesgo de colapsar por el deslave del cerro se encuentra la del ex diputado local Marco Antonio López, hermano del ex presidente de Acapulco y ex diputado federal, Alberto López Rosas.

De acuerdo a declaraciones de los habitantes de la Laja, el ex diputado Marco Antonio López, invadió el predio donde en un principio funcionaban las oficinas de gestoría de la colonia La Laja.

Posteriormente, inició la construcción aún con un dictamen que determinaba la zona como de alto riesgo.

Al lugar, hicieron acto de presencia elementos de Protección Civil municipal, así como de Obras Públicas y Bomberos, quienes colocaron cintas para cerrar la circulación vehícular ante el riesgo que representa el deslave del cerro donde se ubican algunas casas.

La circulación de vehículos se está realizando por la calle Seis de Enero.