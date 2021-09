Guerrero ha dejado de recibir mil 400 mdp federales: Astudillo

En lo que va de 2021, Guerrero ha dejado de recibir más de mil 400 millones de pesos de fondos federales lo que ha complicado el pago de bonos, prestaciones, adeudos y apoyos extraordinarios, el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Entrevistado al término de la ceremonia por un aniversario más de la gesta heróica de los Niños Héroes, el mandatario reconoció los pendientes que hay, pero también recalcó la falta de recursos por la desaparición del Fondo de Estabilización, de la caída en la recaudación propia y por gastos extraordinarios por la pandemia del Covid-19.

También informó que hasta el momento el saldo del terremoto del pasado 7 de septiembre es de unas 15 mil personas afectadas, casi 8 mil viviendas dañadas y casi 750 réplicas y al día de hoy no se ha recibido ningún recurso.

Detalló que ya se entregó toda la información y documentación solicitada y confió en que mañana martes comienzan a fluir los recursos para comenzar a atender a los afectados.

"El terremoto pegó más en viviendas, hay afectaciones en algunos hoteles y hospitales, que no son graves, y seguimos recabando información" y aclaró que no hay un estimado económico de las afectaciones ni de lo que la Federación podría destinar.

Sobre la inconformidad de políticas y de trabajadores de Salud, debido a la falta de pago de viáticos y bonos, Astudillo reconoció que no hay dinero para cubrir esos compromisos.

"El tema económico se ha complicado por los recortes de (la Secretaría de) Hacienda y la prioridad son las quincenas y los salarios y vamos atendiendo las cosas como podemos. Es muy difícil porque hay una gran cantidad de bonos y vamos a cumplir en la medida de las posibilidades. Nadie está obligado a lo imposible ".

Señaló que la disminución de recursos no es exclusivo de Guerrero y es consecuencia de la desaparición de fondos federales. El Fondo de Estabilización nos daba 85 centavos de cada peso que no llegaba, citó como por ejemplo.

En tanto que la recaudación propia se redujo a entre 30% a 35% por la pandemia, adicionalmente a los gastos extraordinarios para atender el Covid-19 .

"El dinero que se pudo haber programado no llegó. No me niego a atender los pendientes, pero el dinero no está", insistió.

Sobre el puente del crucero a Chichihualco, aseguró que "no tiene ningún problema" y que simplemente se cayó una "tapa" que estaba en reparación. "Si hay un puente reforzado en este país, es ese" , aseguró.

En cuanto las invitaciones que el presidente López Obrador ha realizado a los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz, para ser embajador de México en España ya Antonio Echeverría, para incorporarse a su gabinete, Astudillo Flores dijo que no ha tenido ninguna plática al respecto.

"Estoy centrado en mi responsabilidad como gobernador", insistió.