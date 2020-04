Desconoce AHETA si extranjeros con Covid-19 son atendidos en hoteles de Acapulco

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez, dijo desconocer si la Secretaría de Salud ha atendido a pacientes infectados por Covid – 19 en hoteles del puerto, porque como asociación no han recibido ninguna información al respecto.

Cabe mencionar que, al inicio de la emergencia sanitaria, el titular de la SSA, Carlos de la Peña Pintos, informó que, los primeros casos de Covid – 19 en Acapulco se habían dado con turistas, mismos que, se estaban atendiendo en hoteles del puerto, pero no precisó cuáles eran estas hospederías. Policiaca Irrumpen terminal de autobuses para intentar llevarse un cajero automático

“No, que sepamos nosotros no hay ningún extranjero que se esté atendiendo, que yo sepa no hay esto reportado, no hemos tenido datos de la Secretaría de Salud al respecto”, explicó, Smithers Jiménez.

Asimismo, el representante de los hoteles y empresarios de las industria turísticas, dijo que, continúan gestionando con el gobierno municipal apoyos en el pago de agua potable y licencias de funcionamiento, porque ante el cierre de los negocios no cuentan con ingresos para cumplir con estas obligaciones.

Dijo que, a pesar de los problemas económicos los empresarios acatarán las medidas ordenadas por la Secretaría de Salud federal, porque lo principal es cuidar la vida de todos los trabajadores y de los turistas, para que esta actividad se pueda reactivar una vez pasada la emergencia.