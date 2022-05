Denuncian falta de fichas de nuevo ingreso en la UPN

Jóvenes aspirantes a ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional a la unidad 122 de Acapulco denunciaron deficiencias en la entrega de fichas de nuevo ingreso la cual estaba programada hasta este día lunes 30 de mayo.

Los inconformes en su mayoría mujeres, señalaron que las autoridades de la institución no respetaron la convocatoria emitida que se entregarían fichas del 23 de mayo al 7 de junio.

Detallaron que el anuncio de la fecha fue comunicado a través de un cartel en la entrada de la unidad ubicada sobre el bulevar Vicente Guerrero.

Mencionaron que sin dar alguna explicación, sólo les anunciaron que ya no había fichas para buscar obtener un espacio en el plantel educativo, situación que causó molestia en los estudiantes que de inmediato se inconformaron.

Asimismo refirieron que desde las 4:00 de la mañana, aspirantes acompañados de madres de familia arribaron al plantel educativo para recibir su ficha no obstante, no se les otorgó, con el argumento de que ya no había espacios, de acuerdo a lo que se informó desde la Ciudad de México.

Por lo anterior, urgieron a las autoridades de la UPN tener sensibilidad ya que recalcaron que a estas alturas es muy complicado conseguir espacios para estudiar en otros centros escolares, de lo contrario realizarán protestas para poder obtener su ingreso.