Denuncia López Betancourt “persecución histórica” en su contra

El abogado defensor del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, Eduardo López Betancourt reiteró que hay una persecución en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y se defendió de la acusación de acoso sexual que derivó en el retiro de su nombramiento como integrante del Tribunal Universitario de la UNAM.

Al asistir esta mañana en sesión del Grupo ACA, de la que es socio, acusó al actual fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero que compró chalecos para policías caducos cuando fue secretario de Seguridad de la actual Ciudad de México, información que le proporcionó Leonel Godoy Rangel cuando ocupó el cargo de Seguridad, así como de adquirir dos aviones de desecho y joyas para Martha Sahagún.

En sus respuestas a los acasocios, dijo que quien lo acusa no es importante ya que dijo que es un “instrumento” del dirigente del Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar de quien aseguró es su empleada.

“Voy a triunfar, voy a ganar porque estoy ante una mentira. Es verdaderamente inocua la pretensión de esta señora”, destacó.

López Betancourt, señaló que su acusadora “ella me sigue, me sigue y me sigue. Me acusa de ser secuestrador, homicida y genocida, es esposa de un diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, el que le faltó el respeto metiendo caballos al Congreso al ingresar en un caballo.

El ex presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que ha sido calumniado y ofendido por el titular de la FGR, porque su intención era meterlo a la cárcel, pero aclaró que no se pudo y tiene 45 días para comprobar que no ha cometido delito de violación contra persona alguna.

Estado Abogado seguirá ostentando presea “Sentimientos de la Nación"

Eduardo López Betancourt, cuestionó que se le estén inventando más delitos para intentar meterlo a la cárcel y consideró que están empecinados en convertir a la FGR “en un instrumento para los intereses personales”. Lamentó que se tenga una “persecución histórica” en su contra.

“Por eso mismo señaló que si López Obrador no entiende, es que es cómplice de él (Gertz Manero). Un presidente debe entender, ser imparcial y no tomar partido”, dijo.

Sobre el tema del intento de retiro de la medalla sentimientos de la nación, dijo que en caso de que los legisladores locales confirmen quitársela, solicitará defenderse porque es una medalla que orgullosamente mantiene.