Destituyen de cargo en la UNAM a Eduardo López Betancourt

El abogado Guerrerense, Raúl Eduardo López Betancourt, fue destituido del cargo de presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, luego de que un juez lo vinculara a proceso por el delito de hostigamiento sexual agravado, el pasado mes de septiembre este personaje fue galardonado por el Congreso del Estado al otorgarle la presea Sentimientos de la Nación.

López Betancourt brincó a la escena Guerrerense durante las recientes campañas políticas de gobernador, luego de que el entonces candidato Félix Salgado Macedonio lo presentó como una eminencia del derecho y lo puso a cargo de su defensa legal, proceso que finalmente perdió y a Félix se le retiró la candidatura.

Sin embargo, su amistad con el padre de la gobernadora le permitió que lo postularan para recibir la presea Sentimientos de la Nación y en medio de señalamientos por existir las denuncias penales en su contra por el hostigamiento sexual a una alumna, el Congreso Mayoritariamente conformado pro diputados del partido Morena le otorgó el reconocimiento.

Este viernes el El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM destituyó como consejero a Eduardo López Betancourt, y también de la presidencia del Tribunal Universitario.

Además, el Consejo suspendió de manera provisional las actividades docentes de López Betancourt dentro de la facultad de Derecho.

En un comunicado publicado en la página oficial de la UNAM el Consejo informó que sesionó de manera extraordinaria en relación a la vinculación a proceso penal de Eduardo López Betancourt por el delito de hostigamiento sexual agravado tras la denuncia de la alumna Lourdes Ojeda.

El primer resolutivo suspende las actividades docentes del acusado dentro de la facultad de Derecho de la UNAM como una medida cautelar que prevé la salvaguarda de la seguridad física y psicológica de la alumna M.L.O.S, quien públicamente se ha presentado como María de Lourdes Ojeda Serrano.

En el segundo acuerdo, el Consejo destituyó como uno de sus consejeros a López Betancourt basados “en una amplia motivación expuesta en el punto de acuerdo”, que tienen fundamento en los estatutos de la de la UNAM. En su lugar fue nombrado Everardo Moreno Cruz como nuevo decano del órgano colegiado.

López Betancourt fue vinculado ayer a proceso judicial por un juez, acusado del delito de hostigamiento sexual agravado en contra de una alumna, quien lo señaló de agresiones verbales como “Tienes muy buenas nalgas para estar en mi cama, y no de revoltosa”, asimismo le habría dicho “Pinches viejas, por eso las matan”, y “zorra, no te queda claro que no vas a lograr nada”.