Denuncia Félix Salgado Macedonio "linchamiento político y mediático sin precedentes"

Al arrancar su campaña proselitista de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, el candidato a gobernador por Morena Félix Salgado Macedonio, rompió el silencio que mantuvo durante varios meses respecto a las acusaciones de violación que le atribuyeron y dijo tener la conciencia tranquila y ve con la cara en alto.

Ante unos 600 simpatizantes, dijo que de este tema hablaría por única vez y señaló "he sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente alguno en la historia de México, auspiciado y patrocinado por poderes fácticos e intereses oscuros cuya principal obsesión es evitar el avance de la cuarta transformación, movimiento impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador". Local Mujeres de Guerrero respaldarán candidatura de Félix Salgado Macedonio: Marcial Rodríguez

En el acto donde fue acompañado por el senador Salomón Jara y Marcial Rodríguez, de la dirigencia nacional y estatal, el senador con licencia abundó que siempre ha sabido que la consecuencia de ser un luchador social tiene como resultado “la calumnia, difamación y denostación por parte de quienes están en contra de la democracia”.

“Es una consecuencia mínima, si se consigue el objetivo primordial, sacar adelante a nuestro estado, en Guerrero la patria es primero”, citó.

Dijo que no hay paso atrás en su lucha por la democracia en Guerrero y recordó que “las cosas que cuestan trabajo tendrán un sabor a gloria”.

Aseguró que es un luchador que está con la cara en alto, la conciencia tranquila y la calidad moral que le permite hablar de frente al pueblo, ante los señalamientos que han hecho en su contra en esta campaña de desprestigio.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

En su mensaje, aseguró que su gobierno, en caso de ganar, será con equidad de género, donde el 50 por ciento de los cargos será para las mujeres y fue insistente en hacer reconocimiento a este sector de México que representa más del 50 por ciento de la población, al igual que en Guerrero, porque junto con los jóvenes, son el motor de la cuarta transformación, permitiendo así seguir avanzando en los momentos más duros.

Adelantó que su campaña será austera y no habrá camionetas blindadas en sus recorridos e hizo mención de que la transformación de México comenzó con los guerrilleros Lucio cabañas y Genaro Vázquez a quienes hizo un reconocimiento.

También hizo un llamado a las 18 mujeres y hombres que participaron en el proceso interno de selección de candidato de su partido a la gubernatura y dijo que su intención de ser gobernador es porque quiere que las cosas cambien.

Ofreció regir su campaña en los tres principios de su partido no mentir, no robar y no traicionar y adelantó que los que ocupen cargos será para hacer servicio al pueblo, no para llegar por el billete, robar y hacerse rico. "No permitiré que vayan por el billete. Cómo gobernador estoy obligado a qué se cumpla", dijo.

Mencionó que trabajará de la mano del “mejor presidente que ha tenido México que es Andrés Manuel López Obrador” y que hará un gobierno austero donde redistribuirán el presupuesto para apoyar a la gente pobre.

Anunció que aplicarán programas que vayan directo a la gente para que no emigren ni se vaya a otros estados o países en busca de mejorar su calidad de vida y que para ello otorgará proyectos productivos.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Dijo que redireccionará el presupuesto de algunas secretarias estatales y les dará a las que se necesita. Mencionó que en el caso de Sedesol cambiará de nombre y ahora será Secretaria del Bienestar donde se atenderá a mujeres viudas, divorciadas para que se empoderen.

Comentó que de llegar al gobierno del estado, casa Guerrero no va a ser ocupada por él como gobernador, porque en ese lugar construirán un hospital de tercer nivel del ISSSTE o IMSS o del Estado.

Aseguró que gestionará ante la federación el proyecto costero que conecta a Guerrero con Oaxaca y Michoacán para impulsar el turismo como una rama económica prioritaria.

Dijo que promoverá como eje principal la salud preventiva, elaborará un padrón para atender las necesidades de los guerrerenses donde se sepa quienes tienen enfermedades crónicas degenerativas y se les dará medicamento directo en sus domicilios.