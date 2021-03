Designación de Félix Salgado deja sin garantías los derechos de las mujeres: Ruth Zavaleta

La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC), en Guerrero Ruth Zavaleta Salgado, consideró que no hay excusa para que Morena pueda ratificar una candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de delito de violación, y justificar el movimiento feminista.

En entrevista vía telefónica, condenó que con esa ratificación Morena no defiende a las mujeres, ni tampoco trata de imponer una garantía a los derechos de las mujeres al determinar de esta forma este dictamen. Estado Agradece Félix Salgado Macedonio apoyo tras ganar nueva encuesta de Morena

“Te lo están demostrando, las palabras salen sobrando eso de querer conciliar el movimiento feminista y que es decir que ellos la bandera pues es una vergüenza, debería de darles pena estar diciendo eso, porque todo lo que hemos estado viendo en estos días es un silencio de sus mujeres”.

Zavaleta Salgado, consideró que no hay excusa para que el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, “pueda ratificar una candidatura de un violador de mujeres y que puedan justificar el movimiento feminista”.

Dijo que ella no le cree a Morena y tiene otros datos de lo qué pasa aquí en Guerrero. “ Y por supuesto que me avergüenza de un partido político que esté teniendo la posibilidad de realmente transformar según ellos la República y estén actuando en contra de las mujeres”.

Señaló que la encuesta que volvió hacer Morena, más que una simulación es una “manipulación” para la población al participar en un hecho viciado.

“Porque no le preguntaron a la gente, ¿usted votaría por un violador de mujeres?, Eso le hubieran preguntado a la gente y no estarle preguntando si votan por fulano y mengano, sin poner el antecedente y decirle a la gente lo que está sucediendo. A mí me parece importante que Morena sea honesto y no esté manipulando la información ni tampoco manipulando los datos. Vuelvo insistir nosotras las mujeres tenemos otros datos”.

Consideró que el presiente Andrés Manuel se niega a darle el lugar a las mujeres y las trata como si fueran un movimiento enemigo y como si no tuvieran derecho de expresar sus ideas y libertades.

“No quiere a las mujeres, porque no tiene confianza del Movimiento Feminista y porque él es un conservador que siempre ha manifestado una posición en ese contexto conservadora, él nunca ha apoyado el derecho de las mujeres ni cuando fue jefe de gobierno ni ahora”, precisó.