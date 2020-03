Dejará de recibir el Ayuntamiento de Acapulco 370 millones de pesos este 2020: René Vargas

Durante el 2020, el Ayuntamiento de Acapulco, dejará de recibir de manera automática más de 370 millones de pesos de aportaciones federales, debido a deudas contraídas por administraciones pasadas, aseguró el secretario de planeación y desarrollo económico (Seplade), René Vargas Pineda.

En entrevista luego de haber encabezado la sesión de integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUNDERS), en el cabildo del Ayuntamiento del Parque Papagayo, el funcionario, explicó que la deuda de más de 370 millones de pesos, está dividida en el Impuesto Sobre la Renta, entre 60 a 70 millones, que corresponde a la administración pasada que no pago el ISR, durante 20 meses a pesar de haber realizado la retención del dinero a los trabajadores sindicalizados.

Aunado a esto, en este 2020, al Ayuntamiento de Acapulco, también se retendrá de manera directa unos 90 millones de pesos que corresponderán a una deuda a largo plazo por 20 años, que se tuvo por la construcción del puente bicentenario en la administración del 2012, más los 200 millones de pesos, que se solicitaron a corto plazo en diciembre para el pago de aguinaldos, salarios y prestaciones de los trabajadores del gobierno.

“Este problema de las retenciones, será reflejado en el presupuesto de egresos 2020, debido a que no se contara con este recurso económicos que la federación los retiene a lo chino, si no tuviéramos ninguna deuda no tendríamos necesidad de pedir prestamos para cubrir gastos como los salarios y aguinaldos cada cierre de año, esto lo hacen todas las administraciones, pero no los pagan”, expresó Vargas Pineda.

Añadió que estas deudas económicas, también han sido un obstáculo para lograr proyectos aprobados por la federación, como uno de ayuda a la alimentación de familias que viven en pobreza extrema y uno más de apoyo a estudiantes con costo de pasaje en el servicio Acabús, estos no fueron considerados porque la Secretaría de Hacienda mantiene al Ayuntamiento de Acapulco, como deudor.