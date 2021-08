Deja muchos pendientes la 62 Legislatura: Diputado

A unas horas de que concluya la Sexagésima Segunda Legislatura se dejan muchos pendientes como la ley indígena, los matrimonios igualitarios y la despenalización del aborto, debido a los pleitos internos, las diferencias políticas, el desinterés y los recesos que obligó a realizar la pandemia del Covid-19.

En una autocrítica hecha sobre el quehacer parlamentario, el diputado integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marco Antonio Cabada Arias, admite que el desempeño en general fue pobre en el recinto legislativo.

Reconoció que las diferencias internas en su grupo parlamentario fue parte que no se logrará avanzar en los dictámenes de las iniciativas que se presentaron, pero también abonó los desacuerdos de los diputados de las diferentes bancadas que tampoco pusieron de su parte para poder avanzar.

"Por eso está legislatura concluye con muchos pendientes, precisamente, por muchos desacuerdos y el desinterés de legislar. Esto hay que recalcar, pero también, mucho tuvo que ver la pandemia, pues obligó que suspendieran algunas sesiones y los contagios que hubo entre los mismos legisladores fue otro factor que nos impidió avanzar", apuntó.

El diputado Cabada Arias aseguró que, en su caso, está satisfecho con su trabajo en el Congreso de Guerrero, pues sin pretender alardear, presentó 122 iniciativas y de estas 60 no fueron procesadas ni tuvieron turno, con temas muy importantes que hoy formarán parte del rezago.

Pero aseguró que su caso no fue el único, pues otros legisladores corrieron la misma suerte y tampoco vieron que sus iniciativas tuvieran turno, "esto habla del importante rezago que se deja, pues somos 46 diputados que integrarnos la 62 Legislatura".

Por lo pronto, creo que con el nombramiento del auditor se cumplió, pero, insisto, deja un mal sabor de boca porque no se pudo avanzar en varios temas de interés para los guerrerenses, uno en especial que debiera de ponernos a reflexionar es no hacer la glosa del sexto informe de gobierno del gobernador Héctor Astudillo Flores, "así fue de pobre el desempeño de esta legislatura, que nos debe hacer una autocrítica a todos los diputados que concluimos nuestro periodo, para no volver a repetirlo", precisó.