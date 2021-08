Descarta Congreso rescate financiero para gobiernos en diciembre

El Congreso del Estado no tiene contemplado ningún plan de rescate financiero para que el Gobierno del Estado, los ayuntamientos o algún otro organismo público enfrenten los gastos de fin de año.

Así lo advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Sánchez Esquivel, quien señaló que "cada quien tendrá que buscar cómo solucionar sus problemas".

Los diputados electos de Morena (el propio Sánchez Esquivel) se reunieron este martes en un salón de fiestas de Chilpancingo para avanzar con la conformación de su agenda legislativa donde, según reveló el legislador, no hay contemplado ningún rescate financiero para nadie.

Y es que, tradicionalmente, los ayuntamientos de Guerrero tienen que recurrir a préstamos bancarios o adelantos financieros para pagar aguinaldos y otras prestaciones y compromisos de fin de año. En ocasiones, el Gobierno del Estado les ayudaba, sin embargo, en esta ocasión el escenario luce más complicado porque, según ha trascendido, la mayoría de los gobiernos salientes no dejaron la parte proporcional para esos gastos.

"Lo que queda es que los actores políticos tienen que hacerse responsables y que resuelvan (los problemas) a través de planeación y organización financiera; que hagan una reingeniería", planteó.

El líder de Morena en el Congreso fue tajante: "No hay bolsa, no hay recurso que se pueda tomar (para ayudar a los gobiernos). Las participaciones federales han disminuido, la recaudación ha caído. No hay de dónde tomar".

- ¿Cada quién tendrá que resolver sus problemas (financieros)?

- Cada quién tendrá que hacerlo. Sí se puede: Te organizas y dejas de hacer gastos al margen de la norma y superfluos, sí se puede.

Insistió en que no son procesos que se puedan resolver en unas semanas o meses, pero se tienen que hacer.