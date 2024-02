Damnificados bloquean la Cuauhtémoc y retienen a funcionarios del Bienestar

Por segunda vez en este día bloquean la avenida Cuauhtémoc damnificados que llegaron tarde a la entrega de documentos que fueron citados en las instalaciones del Parque Papagayo de Acapulco por personal de la secretaria del Bienestar, y retuvieron a funcionarios que pretendían retirarse del lugar.

Los manifestantes son un grupo de personas que dijeron haber estado desde temprana hora en la cita acordada a través de una minuta con autoridades de gobierno algunos se retiraron ya que supuestamente no veían respuesta por los servidores de la nación, y otros más bloquearon este día por más de 4 horas la avenida Costera Miguel Alemán y la Cuauhtémoc, sin embargo, después entregaron su documentación de las viviendas y acreditaciones.

Alrededor de las 5:00 de la tarde, luego que la directora regional de Bienestar federal, Bélgica Geraldine Ojeda Ramos atendió a los inconformes encabezados por Jaime Cárdenas representantes de los afectados.

Lee también: Prestadores de servicios de playa bloquean bulevar de Las Naciones

La funcionaria informó que iba a recibir la documentación de todos los que estuvieran ahí incluyendo a los que se encontraban en los bloqueos, y pidió que ya no les llamaran a más familiares porque las puertas se cerrarían.

No obstante, pese a la petición por parte de la funcionaria llegaron decenas de personas a querer ser atendidos, hecho que fue negado, y molestó a los damnificados por lo que al momento de querer retirarse empleados del Bienestar impidieron la circulación de la camioneta.

Camioneta de los servidores de la nación atrapada entre la turba de manifestantes en Acapulco, Guerrero. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Al lugar arribaron elementos de seguridad quienes dialogaron con los manifestantes e informaron que era un delito federal la privación de la libertad, a lo que respondieron que no les importaba.

Cabe recordar que damnificados no censados realizaron un bloqueo de ambos sentidos por más de 35 horas en la zona turística a la altura de la Diana, los días lunes y martes para exigir al gobierno federal ser incluidos en los apoyos económicos.

Ojeda Ramos, señaló a los damnificados no censados “se hará una validación, se les hará una verificación en la vivienda, sino fue censada por algún familiar que se lleven la información clara de que si el domicilio ya fue censado no van a salir porque el censo es por vivienda no por familia, si todos están sin censo van a pasar”.

Agregó que anotarán dos números telefónicos para que en próximas semanas se les llamara y que estuvieran atentos a llamadas con ladas de fuera no de Acapulco.