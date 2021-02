Coordinador de Protección Civil municipal, positivo a covid-19 por segunda ocasión

Por segunda ocasión, el coordinador de Protección Civil municipal, Cuauhtémoc Gayoso Pérez, dio nuevamente positivo al virus SARS-CoV-2, por lo que inició nuevamente un proceso de aislamiento como parte del protocolo marcado por las autoridades de Salud.

El coordinador de Protección Civil se ha mantenido al frente de los operativos dispersando a personas de sitios públicos, fiestas y de bares. Estado Detecta la SSA 260 nuevos contagios de Covid-19 este sábado

Entre los funcionarios municipales que han sido contagiados por la covid-19 se encuentran el ex secretario de Administración y Finanzas, Omar Adolfo Ávila Romero, actual secretario de Planeación y Desarrollo Económico.

El ex director de Vía Pública, Iván Hernández Caballero y actual director de Fortalecimiento Municipal, el ex titular de Reglamentos y Espectáculos, Julián Nicio López, actual delegado de la CAPAMA en la zona Diamante del puerto, además del secretario particular de la secretaria general del Ayuntamiento, Ruy Escalante.

Además del subsecretario de Asuntos Políticos y Religiosos, Marco Antonio Adame Bello, quien también se mantiene en confinamiento por la pandemia.