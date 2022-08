Ordenan a Salud Guerrero pagar 4 mil mdp por adeudo de cuotas

La Secretaria del Sindicato de Salud sección 36, Beatriz Vélez Nuñez, reveló que un juez federal determinó otorgar quince días de plazo a la Secretaría de Salud para que pague más de 4 mil millones de pesos que se deuda por descuentos de cuotas obrero patronal de Fovissste y Pensionissste.

Durante una reunión de proselitismo que realizó en las instalaciones del Hospital General de El Quemado, en la zona rural de Acapulco, en donde su quinta reelección como dirigente sindical, Beatriz Vélez recordó que hace dos años se interpuso 2 mil 092 amparos de trabajadores que tienen adeudo con Fovissste y PensionISSSTE.

Sin embargo, dijo que es toda la plantilla laboral de salud más de 17 mil 900 trabajadores que tiene problemas de adeudos por un crédito de vivienda, debido a que el patrón que es la Secretaría de Salud les descuenta su cuota en su recibo de nómina pero no la reportó.

Señaló que en el caso de las personas que se quieren jubilar no lo pueden hacer porque su rendimiento no ha aumentado porque ese dinero no ha llegado al Fovissste.

Dijo que de los más de 2 mil 900 amparos que corresponde a igual número de trabajadores se dio resolución favorable a 150 de ellos y el juez dio un plazo de 15 días para se pague las cuotas obrero patronal que se les descontó y no fueron reportadas al Fovissste.

Dijo que el gobierno del estado a través de la Contraloría Estatal reconoce la deuda ante el Fovissste por descuento de pagos a créditos de vivienda otorgados a los trabajadores, pero sólo a partir de los once meses que lleva la administración y no la del anterior gobierno.

“Ellos (gobierno del estado ) dice que si la van a cubrir pero sólo los once meses que tiene el gobierno actual Y nosotros estamos exigiendo que se pague todo de gobiernos anteriores”.

“En el momento de que el gobierno del Estado reconoce la deuda, el juez le dio 15 días para que puedan ser cubiertas esas prestaciones y lo que nosotros estamos exigiendo y argumentando con pruebas de que a nosotros no nos interesa que gobierno es la deuda sino que es del patrón no del trabajador”.

Recordó que hace dos años, el sindicato de los trabajadores de Salud demandó al gobierno del estado ante la deuda de prestaciones que tienen de vivienda y donde hoy se ha convertido personal ante el Fovissste.

Dijo que un juez federal aceptó los amparos de los trabajadores y ya hay cita para las autoridades estatales.