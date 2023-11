Construirán 274 mil viviendas en Acapulco y Coyuca de Benítez

Al presentar el plan de reconstrucción de Acapulco, a un mes del huracán Otis, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de 274 mil viviendas para los damnificados de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Ante la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda e integrantes de su gabinete y empresarios, López Obrador anunció que se analiza el aumento del salario mínimo y a partir de este miércoles empezarán los pagos de 8 mil pesos por hogar para la limpieza y concluirá hasta el día 7 de diciembre.

Lea también: Piden familiares no maquillar las cifras de muertos y desaparecidos

Mencionó que las viviendas que se van a construir son 249 mil 795 en Acapulco y 24 mil 707 en Coyuca de Benítez.

Durante su conferencia mañanera desde la Décimo Segunda Región Naval de este puerto, el mandatario de la nación aseguró que ni los acapulqueños ni los vecinos de Coyuca están solos y se comprometió a "seguir apoyando a los damnificados. " Viene una etapa nueva para Acapulco. Vamos a continuar en la búsqueda de quienes están desaparecidos, no son tiempos de divisiones ni para pleitos, son tiempos para la unidad".

Insistió que todas las familias de Acapulco y Coyuca de Benítez recibirán apoyos para la reconstrucción, sin embargo, el pasado 14 de noviembre terminó el censo y muchas personas quedaron fuera del mismo, al salir del puerto por la devastación en que se encontraba.

"Ya tenemos el censo no solo de las viviendas, sino también de todos los negocios que van a requerir apoyo", menciona López Obrador. / Foto: Cortesía @PresidenciaDeMexico

"Es el que podamos reconstruir los hogares y son más de 250 mil viviendas que necesitamos rehabilitar. Y eso no lo podríamos hacer solos desde el gobierno o con las empresas constructoras", dijo.

Señaló que se busca que las 250 mil casas se hagan en muy poco tiempo, "que podamos tener las casas nuevas, rehabilitadas, pintadas, de los colores que nos gustan en el trópico, en la costa, colores alegres, una etapa nueva vamos a inaugurar".

Mencionó que los apoyos a los damnificados serán en tres entregas y aclaró que no habrá intermediarios para que no haya "piquetes de ojo", porque se corre el riesgo de que no llegue, como ocurría en otros tiempos que abundaban las asociaciones que vivían del presupuesto y el dinero y se quedaba siempre en los líderes, asesores y no llegaba a la gente.

"Ahora todos los apoyos se entregan de manera directa para que no haya moche, para que no haya piquete de ojo y se entrega ese apoyo para que la gente maneje lo que por derecho le corresponde".

En ese marco, agradeció a todos los servidores de la nación que vinieron de todo el país y que ya hicieron el censo casa por casa. "Ya tenemos el censo no solo de las viviendas, sino también de todos los negocios que van a requerir apoyo".

Dijo que hicieron un compromiso con la CMIC para que los materiales de construcción se vendan a menor precio en Acapulco.

Abundó que las viviendas y locales recibirán de 35 a 60 mil pesos y que será en una primera exhibición del 8 al 21 de diciembre.

La segunda entrega será del 22 al 31 de diciembre donde habrá módulos en distintos sitios como la entrega de los apoyos del bienestar. "A los malandros les mandamos decir que va a estar la Guardia Nacional para que no vayan a pararse por ahí", dijo.

Estado Se restablecen comunicaciones; Autopista del Sol seguirá gratis

Mencionó que, sin las empresas públicas como la CFE, no se habrían alcanzado los resultados que se tienen después del paso del huracán y citó que por ello "ya hay conexiones de luz en todas las viviendas y ya también empieza a utilizarse la energía eléctrica para las actividades productivas".

"Se va a seguir haciendo y esperamos que para la navidad ya estemos al 100 en todo lo relacionado con la luz para las casas y a finales de año, ojalá y fuese para la navidad, hicimos el compromiso de que va a estar todo el alumbrado público de Acapulco, lo mismo en lo que tiene que ver con los servicios de Salud, con la reparación, rehabilitación de las escuelas y seguir limpiando, seguir recogiendo basura y seguir limpiando Acapulco y Coyuca", mencionó.

Afirmó que no habrá de "limitarnos en presupuesto, hay dinero suficiente" para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca. "Lo que se necesite, no hay techo financiero. Lo que se requiera para rehabilitar Acapulco y mejorar la situación de su pueblo, de Coyuca y de Acapulco".

Local

Agradeció el apoyo del sector empresarial y citó que, tras la rehabilitación, lo inmediato debe ser recuperar la actividad económica, y que "en el caso de Acapulco es el turismo".

Por ello, comentó, se acordó con el secretario de turismo Miguel Torruco realizar el Tianguis Turístico en Acapulco el 2024. "Tomamos esa decisión, imagínense si decidimos cancelar el tianguis, ese golpe para Acapulco y Juan Antonio se comprometió a tener cuartos, habitaciones ya para entonces".

Sobre la entrega de los paquetes de electrodomésticos, comentó que van a darse paulatinamente porque se están consiguiendo y dijo que "vamos a seguir evaluando". E incluso comentó que se pidió el apoyo del gobierno de China para la venta de enseres electrodomésticos y entregar lo que falta.