Confía Félix Salgado Macedonio que Trife le devuelva candidatura

Al participar en la segunda marcha de protesta “de esta arbitrariedad que cometieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)” al retirarle la candidatura a gobernador de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio confió que este lunes resuelva su caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Tras expresar que no es él ni el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) los que están marchando, si no el pueblo que lo está defendiendo, el senador con licencia afirmó que marcha de protesta que organizan es en "defensa de la democracia y de la voluntad del pueblo de Guerrero". Estado Advierte Félix Salgado de iniciar juicio político contra consejeros del INE

Al concentrar a miles de simpatizantes de las siete regiones del estado en la zona turística, luego de recorrer de la Diana al zócalo porteño, Salgado Macedonio reiteró que la decisión que cometieron 7 consejeros del órgano electoral del INE fue arbitraria.

"Nosotros ya impugnamos de manera que no hay porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no nos regrese la candidatura, es decir, está bien fundamentada y bien fundamentados los agravios que sufrimos, entre ellos los que contemplan los tratados internacionales que permiten al mexicano de votar y ser votados", insistió.

Recordó que tiene 13 días que presentó la impugnación y como no hay días inhábiles, espera que este mismo domingo por la tarde o el lunes, emitan un dictamen definitivo y le regresen la candidatura, "yo confío totalmente en el Tribunal federal, porque ahí sí hay abogados en el INE no los hay, en el INE hay achichincles de los distintos partidos políticos, que no saben de leyes".

Salgado Macedonio insistió que no hay razón de que les quiten la candidatura y volvió arremeter contra el Instituto Nacional Electoral, al señalar "que dejó de ser árbitro para convertirse en jugador chapucero y cochino. El INE nos anda fustigando, asediando y aquí los del INE en esta marcha queriendo fiscalizar esta marcha como si fuera candidato, pero no vengo como candidato, vengo como ciudadano guerrerense, no vengo a pedir votos ni vengo hablar de proyecto político, vengo a protestar como ustedes, indignado por el atropello que nos está queriendo cometer ese sistema corrupto y viejo, anquilosado, que ya no responde a los intereses de la sociedad".

En ese momento una mujer sufrió insolación y se desmayó, por lo que interrumpió su arenga y pidió la presencia de una ambulancia, para enseguida retomar su discurso y ahora enderezar sus críticas al candidato de enfrente, al que aseguró que va muy por abajo en las encuestas, que viaja por avión, come en restaurantes de lujo, salones y publicidad a diestra y siniestra que no tienen el número ni la aprobación del INE, "ya han rebasado el tope de campaña y el INE no dice nada, para ya no ven solo ven para acá".

"Se lo decimos al INE que una vez que nos regresen la candidatura, los abogados les iniciarán juicio político a los 7 consejeros que votaron en nuestra contra. No vamos a bajar la guardia, vamos a luchar, aquí no hay paso atrás y que sepan que en Guerrero la patria es primero.

Salgado Macedonio destacó que, en esta gran movilización están militantes y simpatizantes, "estamos esperando la resolución, tranquilos, no hay que desesperarnos, los tiempos de Dios son perfectos, todo va a ser por la vía legal y de manera pacífica".