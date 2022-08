Comunidad LGBT exige al gobierno municipal cumplir promesas de campaña

Integrantes de la asociación Frudiversas convocaron a toda la comunidad LGBTTTiQ+ de Acapulco a través de redes sociales a una marcha en la zona turística del puerto para exigir al gobierno municipal cumpla sus promesas de campaña.

La presidenta de la A. C Alejandra Gasca Luna, anunció que dicha marcha será en el mes de agosto debido a que la presidenta municipal Abelina López Rodríguez no ha dado cumplimiento a la creación de la dirección de diversidad sexual.

Lee también: Reportan saldo blanco en cierre de actividades del mes del orgullo LGBT+

“La marcha es por falta de cumplimiento de nuestra presidenta municipal, con el colectivo LGBT de Acapulco ya que ella hizo un compromiso en campaña”.

Señaló que ya se cumplirá un año de gobierno “y ni siquiera nos ha dado una audiencia, no nos atiende, no nos recibe en su despacho hemos enviado varios oficios pidiendo la audiencia y no nos da, tal parece que no no quiere atender”.

Gasca Luna denunció que los dejaron fuera de los programas de láminas, tinacos y de obras “no nos quisieron recibir nuestros paquetes”.

Por su parte, Pepito Silva agregó que no se tienen garantías jurídicas para proteger a la población LGBT, “los policías siguen discriminando y humillando a la población LGBT, les falta capacitación a todos los servidores públicos”, concluyó.

Lamentó que han solicitado audiencias de manera pacífica con la alcaldesa para solicitar apoyos y programas para su comunidad sin embargo, no han sido atendidos ni mucho menos programados para dialogar.

Finalmente, los representantes de la comunidad LGBT recordaron que cuando son elecciones sólo los buscan para obtener votos “nada más nos utilizan y después de conseguir el triunfo nos olvidan”, concluyeron.