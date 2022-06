Olvidan al turismo LGBT+ en la promoción de Acapulco

A pesar de ser considerado a nivel mundial como un segmento turístico de gran potencial económico, en Acapulco la industria sin chimeneas y autoridades de gobierno, se ha mantenido estancados para generar condiciones que garanticen la llegada del llamado turismo rosa a este destino de playa.

El turismo de la comunidad LGBT, representaría para este destino de playa una fuerte derrama económica, además de una nueva apertura de cientos de fuentes de empleo para acapulqueños considerando que, sin tener una promoción de este segmento a nivel nacional, en Acapulco se registran poco más de diez mil visitantes al año.

El ex secretario de Turismo en el municipio y promotor turístico de Acapulco, José Luis Basilio Talavera, reconoció que el puerto no ha crecido la oferta para este segmento debido a que hay un estancamiento en infraestructura para darles una adecuada atención como miembros de una comunidad que, a pesar de los años, no es de todo aceptada por una gran parte de la sociedad y empresarios que se han mantenido sus empresas en el turismo familiar.

“No hay una buena visión para este turismo que, en otros destinos de playa del país es considerado como un potencial económico, en Acapulco no hay más de diez hoteles pequeños para recibirlos cada fin de semana o temporada de vacaciones, así como pocos bares para que asistan sin ningún tipo de prejuicio social, se cuenta con una sola playa La Condesa que es el icono de la comunidad LGTB, se requiere una mayor apertura, trabajar con los tour operadores que se dedican exclusivamente al movimiento del turismo Rosa2, expresó el ex funcionario municipal.

La zona de la Condesa es considerada gay friendly. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Basilio Talavera, dijo que no se tiene una estadística real sobre el número de visitantes LGBT en el puerto de Acapulco, así como del gasto económico que estos puedan realizar, pero que si es un hecho que representan un buen potencial económico que se está dejando de recibir en este destino de playa por la falta de una visión que podría ser hasta futurista debido al crecimiento que ha tenido la comunidad.

La apertura del turismo rosa en Acapulco, sólo se ha registrado en un mínimo porcentaje en zonas como la Condesa, Pie de la Cuesta donde se ubican escasas hospederías para esta comunidad, así como en el área Diamante donde también se registra el arribo de los representantes de este segmento de visitantes.

De acuerdo a una encuesta nacional realizada en el 2021, en México el 11 por ciento de la población general se considera como no heterosexual en distintas edades, lo que quiere decir que este segmento de la población representa un gran número de mexicanos que podrían llegar a disfrutar del puerto de Acapulco en alguna época del año.

En el país, es Puerto Vallarta el lugar donde se registra cada año el mayor número de turismo rosa, esto debido a la gran apertura y ambiente que se tiene desde los paquetes en hoteles y bares para este segmento de visitantes que en ocasiones gastan más que el turismo convencional (familiar) que hoteleros de Acapulco siguen manteniendo como la principal fuente turística para el puerto.