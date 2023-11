Comerciantes de la Diana protestan por falta de apoyo

Comerciantes del mercado de artesanías de la Diana se inconformaron en las inmediaciones de sus locales por no recibir apoyos de víveres por parte del gobierno federal tras el impacto del huracán Otis.

Los locatarios se dividieron en dos grupos, unos quienes supuestamente son de los vendedores de Vía Rápida agradecieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador su apoyo a través de una lona y porras.

Sin embargo, la señora María de los Ángeles Varela Gómez, una de las fundadoras, dijo que en más de 600 locales que se ubican en la Diana no han recibido nada.

"Para que esa manta sino hemos recibido ningún apoyo, nosotros queremos el apoyo para todos, no para una sola persona, qué me digan ellos cuáles son los apoyos sin límites que según López Obrador ha dado porque yo no he recibido nada", expresó.

Algunos de los comerciantes se confrontaron ya que unos gritaban porras en agradecimiento a apoyos federales y otros más los cuestionaban debido a que al Mercado no ha ido nadie a dejarles nada.

Asimismo, pidieron a las autoridades del gobierno estatal agilice el dictamen que realizó la Secretaría de Protección Civil para informar si la techumbre que se les cayó es aún útil.

Por su parte, Raquel Salgado, locataria pidió la intervención de los tres niveles de gobierno para que sean volteados a ver "tenemos un grave problema de la luz porque si prendemos un foco se botan las cuchillas y dicen que, hasta puede quemarse el mercado, nadie ha venido a apoyarnos con nada".

Dentro de las afectaciones destacan láminas y paredes caídas, así como el techo de los locales que se ubican al fondo del mercado.